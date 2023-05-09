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Интер будет просить минимум 50 миллионов евро за Онану

Италия
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"Юнайтед" и "Челси" заинтересованы

Интер будет просить минимум 50 миллионов евро за Онану

Фото: twitter.com/Inter

Новина українською

"Интер" не будет продавать Андре Онану дешевле, чем за 50 миллионов евро, сообщает Джанлуки Ди Марцио. Голкипером интересуются в "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

При этом в ближайшие недели вряд ли поступят предложения от клубов. Онану подписали прошлым летом в качестве свободного агента.

В этом сезоне Онана провел за "Интер" 36 матчей, из которых 17 отстоял "на сухо". Камерунский голкипер пропустил 30 голов.

Напомним, что "Интер" сыграет в полуфинале Лиги чемпионов с "Миланом" завтра, 10-го мая, в 22:00.

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В статье: Интер (Милан) Андре Онана
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Источник:
skysports.com

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