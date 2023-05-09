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Интер будет просить минимум 50 миллионов евро за Онану
"Юнайтед" и "Челси" заинтересованы
Фото: twitter.com/Inter
"Интер" не будет продавать Андре Онану дешевле, чем за 50 миллионов евро, сообщает Джанлуки Ди Марцио. Голкипером интересуются в "Манчестер Юнайтед" и "Челси".
При этом в ближайшие недели вряд ли поступят предложения от клубов. Онану подписали прошлым летом в качестве свободного агента.
В этом сезоне Онана провел за "Интер" 36 матчей, из которых 17 отстоял "на сухо". Камерунский голкипер пропустил 30 голов.
Напомним, что "Интер" сыграет в полуфинале Лиги чемпионов с "Миланом" завтра, 10-го мая, в 22:00.
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