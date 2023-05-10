Страх, бардак и бедность как стимулы. О причинах успеха итальянских клубов в Еврокубках

Шесть раз в истории Италия делегировала в полуфиналы Еврокубков четыре команды. Пять не было никогда. До 2023-го года. В полуфинале Лиги Чемпионов более одной команды мы видим во второй раз в истории. Впервые с 2003-го года. Впрочем, означает ли все это наступление Ренессанса кальчо?

Как позволили

Команда играет так, как позволяет ей соперник. Европейская элита в нынешнем сезоне слабовата. Очевидная причина - изнурительный Чемпионат Мира посреди него. Сразу вспоминается предыдущий выбивший из колеи сезон - коронавирусный. Тогда "Лейпциг" и "Лион" играли в полуфинале Лиги Чемпионов, "Пари Сен-Жермен" впервые в истории в финале.

Италия не играла на Мундиале. Многие лидеры её команд представляют её, Алжир, Боснию, Турцию, Армению, Сербию, Грузию, Словакию, Нигерию, Камерун, Бельгию, которых там не было либо были недолго.

Кроме того, бардак в "Пари Сен-Жермен" (вокруг игроков), "Баварии" и "Тоттенхэме" (вокруг тренеров), "Челси" (вокруг всего) явно ослабили их. В "Барселоне" разгребают экономические завалы, из-за ограничений провели трансферы поздно и не успели подготовиться к осени. В "Ливерпуле" кризис идей, неудачные трансферы. Юрген Клопп признает, что не уволен лишь благодаря прошлым заслугам.

Против "Тоттенхэма" "Милан" играл как раз в разгар кризиса вокруг Антонио Конте и его проблем со здоровьем.

В "Порту" на шестой год работы Сержиу Консейсау ощущается кризис идей. И состав не силён, нет потенциальных звезд.

"Бенфика" блестяще играла осенью и называлась теневым фаворитом Лиги Чемпионов, но зимой продала архитектора центра поля чемпиона мира Энцо Фернандеса, а весной потеряла свежесть, скорость и стала предсказуемой, что всегда происходит с командами Рогера Шмидта.

"Ювентус" - третий по бюджету в Лиге Европы, а по опыту игроков и тренера даже гораздо выше, чем "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед". "Рома" по опыту также среди лидеров. "Фрайбург" и "Нант" говорили о встрече с туринцами как о мечте, истории, примерно так же говорили о "Роме" в "Реал Сосьедад", который впервые в 1/8 финала Еврокубков с 2004-го года. Испанцы тогда еще попали в глубокий кризис.

Ну а в Лиге Конференций лишь по одной команде из лиг Топ-5, и все они априори фавориты. "Фиорентина" опередила лишь латвийский РФШ, "Хартс", "Брагу", "Сивасспор" и "Лех".

Еще и с сеткой в Лиге Чемпионов повезло. Все гранды ушли в одну ее половину, все итальянцы - в другую.

О пользе бардака

С другой стороны, "Интер" все же прошел "Барселону" осенью, а "Наполи" - "Ливерпуль" и "Аякс". Отличные достижения. "Тоттенхэм" во время матчей против "Милана" стоял в английской лиге гораздо выше, чем "Челси" и "Ливерпуль", которых прошел "Реал". "Лейпциг", пройденный "Манчестер Сити", никак не сильнее "Порту" и "Бенфики". А "Ювентус" прошел "Спортинг", который выбил "Арсенал".

За последние пять лет итальянцы раз за разом вылетали от тех же "Порту" (трижды), "Бенфики" (дважды), "Тоттенхэма", "Спортинга", "Айнтрахта". А также "Лиона", "Вильярреала", "Гранады", менхенгладбахской "Боруссии". Массовые победы над такими командами сейчас - явный прогресс.

А что касается бардака у соперников - в самих итальянских клубах такого хватало. "Ювентус" не вылезает из судов, сменил все руководство клуба. "Милан" сменил хозяина и Генерального директора, владельцы "Интера" из-за долгов могут потерять клуб. Тренерам всех троих по ходу сезона угрожала отставка.

"Рома" также в долгах, даже выходит с биржи для реструктуризации.

В Италии любят говорить, что итальянцы действуют лучше всего, когда прижаты к стенке. Так говорил и главный тренер сборной Роберто Манчини. Ныне вновь такие времена.

С бардаком связана и потребность в деньгах. "Ювентусу" с его убытком в почти 500 миллионов евро за последние два года, "Роме", "Интеру" любые деньги нужны как воздух. "Милану" также очень нужны, поскольку новые владельцы считают каждый евро и хотят не вкладывать, а зарабатывать. А проход любого раунда Лиги Чемпионов приносит 20-25 миллионов евро.

Более того, ныне в Серии А идет яростная борьба за места в Лиге Чемпионов в следующем сезоне. "Милан" и "Рома" вне Топ-4, "Интер" висит на волоске, а "Ювентусу" должны снять очки за финансовые махинации. Потому все они хотят оставить запасной вариант выхода в ЛЧ через победу в той же ЛЧ либо в Лиге Европы. Да, именно так. Победа в ЛЧ больше воспринимается как средство выйти туда.

Фабио Каннаваро также говорит, что ранний побег "Наполи" к Скудетто высвободил другие команды для Еврокубков. Сомнительно, ведь, например, "Ювентус" рано убегал к Скудетто все предыдущее десятилетие, но это не помогало другим. Хотя необеспеченность трофеев и даже мест в Топ-4 точно подстегивает.

Большинство болельщиков "Милана" и "Интера" не согласятся на вариант "полуфинал Лиги Чемпионов в этом году, но без участия там в следующем". Хотя "змеи" не были в полуфинале 13 лет, а "дьяволы" - 16. Они думают о деньгах, нужных для развития или спасения клуба. Таков современный футбол. И это очень грустно. Но это же и сыграло важную роль в прорыве итальянских клубов. Они цепляются всеми силами за эти запасные варианты.

Выступлениями в Серии А в нынешнем сезоне, кроме уже вылетевших из Еврокубков "Наполи" и "Лацио", все гранды страшно недовольны. Вот и пытаются обеспечить деньги и сохранить посты тренерам через Еврокубки.

Опытная модель

Но все же есть и позитивные побуждения, позитивные причины успеха Италии. Предыдущее десятилетие "Милана" и "Интера" называют "эрой стеба, эрой насмешек". Они чувствовали себя опозоренными, униженными. И тогда были почти финансовыми банкротами. Но начали карабкаться вверх. Развивать игроков, пользуясь современными технологиями и умной психологией.

Иван Газидис, Паоло Мальдини, Фредерик Массара, Джеффри Монкада замечательно работают в "Милане". Построили модель. Забрали у "Челси", "Реала" юных Фикайо Томори, Тео Эрнандеса и превратили их в звезд. Взяли из команд, вылетевших из Серии А, Беннасера, Тонали и Крунича и построили мощный центр поля. Нашли таких бриллиантов как Рафаэль Леау и Майк Маньян. Подперев всех зубрами Оливье Жиру и Симоном Кьером.

В "Интере" же играют Марцело Брозович, Лаутаро Мартинес (призеры Мундиаля), его четвертьфиналист Думфриз. Николо Барелла - один из лучших опорников в Европе. Он, Бастони, Ачерби - чемпионы Европы. Гений трансферного рынка Джузеппе Маротта подписал свободными агентами, в аренду или за мелочь Дармиана, Ачерби, Чалханоглу, Мхитаряна, Джеко, Де Фрая, Лукаку.

Да, ветераны уже не тянут лигу. Потому в Серии А проблемы. Но в Лиге Чемпионов их опыт невозможно переоценить.

Ну и оба тренера. Стефано Пиоли тренирует уже более 20-ти лет, считался посредственным скучным тренером. Первый трофей в карьере выиграл в 2022-ом году. Но его гармония с клубом, его вдумчивость, постоянный поиск новых решений, связь с игроками замечательны. А Симоне Индзаги - звезда турниров на вылет. На седьмой год карьеры у него уже шесть кубковых трофеев. Все - в Италии, но почему бы не экстраполировать на Европу?

Жозе Моуриньо принес Италии ее первый евротрофей за 12 лет (Лигу Конференций-2022). И останавливаться он не собирается. А пришедшие в "Рому" летом Пауло Дибала, Неманья Матич, Жоржиньо Вейналдум, Андреа Белотти также добавляют опыта. "Я на такой стадии карьеры, что игроки и болельщики важнее меня. Я уже не настолько важен. Я просто хочу радовать всех", - говорит Моур. И все его обожают.

Назад к обороне и энтузиазму

В целом итальянский футбол переживает прилив энтузиазма. После коронавируса, победы на Евро, первых успехов после долгого периода неудач болельщики очень голодны. Миланские команды в среднем в лиге заполняют стадион на 71-72 тысячи, "Рома" - на 61, внимание к ним и к другим сумасшедшее. Средняя посещаемость в Серии А в нынешнем сезоне - наивысшая за последние 23 года. 29258.

"Фиорентина" после 5-6 лет провалов и чуть ли не вылета из Серии А вернулась и также очень голодна. "Ювентус" пожинает плоды своего проекта с академией, играющей в Третьем взрослом дивизионе. Кен, Фаджоли, Миретти, Суле, Айлинг-Джуниор, дебютировали Барбьери и Барренечеа. Лишь трижды в истории итальянские клубы выходили в полуфинал юношеской Лиги Чемпионов. В том числе "Юве"-2022 и "Милан"-2023.

Даже насчёт стадионов - главной болезненной темы итальянского футбола - есть кое-какие сдвиги. У "Ювентуса", "Сассуоло" и "Удинезе" сравнительно новые и отличные, "Аталанта" завершает перестраивание своего, ранее одного из худших в Италии. Начинают шевелиться в Болонье, Специи, Монце и Флоренции.

Проведен ремонт в Неаполе, и владелец "Наполи" Аурелио Де Лаурентис уже не называет местный стадион "туалетом".

А "Милан", "Интер" и "Рома" продолжают со всей силы биться головой об стену. Может, пробьют в преддверии Евро-2032, на который Италия подала заявку.

Новый министр спорта Андреа Абоди, президент Серии Б в 2010-2017 годах, то есть не чужой для футбола, собирает специальный штаб и обещает энергично продвигать постройку стадионов. "Время отмазок и алиби закончилось. Премьер-министр возложила на меня миссию".

Также следует отметить еще один интересный аспект. 5-6 лет Италия пыталась отказаться от оборонительного футбола, пыталась играть в техничный, испанский, в короткий пас, доминировать. Это принесло победу на Евро, а также - 2.96, 2.68, 2.68, 3.04, 3.06, 2.87 в предыдущие шесть сезонов по голам в лиге за матч. Но в Еврокубках и на Чемпионатах Мира это не помогало.

В нынешнем сезоне показатель - 2.505. Низший за последние 23 года. Серия А вновь ушла в оборону. Причем никто такого не провозглашал, не заявлял. Просто так получается. А с возвращением итальянских традиций вернулся и успех в Европе. "Милан" выдал пять "сухих" матчей в Лиге Чемпионов подряд, он и "Интер" выдали по три в плей-офф из четырех. "Ювентус" в плей-офф Лиги Европы - четыре, а "Рома" - три.

Вся Европа осознает, что владение мячом, доминирование скорее мешают, чем помогают. "Реал" выиграл Лигу Чемпионов без него. Даже "Манчестер Сити", даже сам Пеп Гвардьола стает более прагматичным. Проиграл владение "Баварии" в обоих матчах четвертьфинала, но легко прошел ее. А вчера "Реал" и "Сити" забили как раз в минуты доминирования соперника. Ну а когда доминирование не нужно, Италия на коне.

На самом ли деле Италия вернулась всерьез и надолго? Рано судить. Она и в нынешнем сезоне ещё может остаться без Евротрофеев, ну а следующий ещё далёк. Проблем у неё по-прежнему много. Но немало и причин для оптимизма.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine, TGR Campagnia, RAI, Eurosport