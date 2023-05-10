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Инсайдеры: Леау подписал новый контракт с Миланом

Италия
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Сделка закрыта

Инсайдеры: Леау подписал новый контракт с Миланом

ANSA

Новина українською

Инсайдеры Николо Скира и Фабрицио Романо сообщают, что Рафаэль Леау подписал новый контракт с "Миланом". Сделка рассчитана до лета 2028-го.

Предыдущий контракт был рассчитан до лета 2024-го. По нему португальский вингер получал 3,5 миллиона евра в год.

Новая сделка обеспечит ему зарплату в 7 миллионов евро в год и еще 2 миллиона евро подписных бонусов.

Отмечалось, что Леау отверг предложения "Реала" и "Челси", чтобы остаться в "Милане". Также игроком интересовался "Сити".

В этом сезоне Леау провел за "Милан" 44 матча, забил 13 голов и отдал 13 результативных передач.

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В статье: Милан Рафаэль Леау
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