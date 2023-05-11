Моуриньо прокомментировал интерес ПСЖ: Если они искали меня, то не нашли

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо прокомментировал интерс со стороны "ПСЖ". Португальский специалист не контрактировал с представителями "Парижа".

"Если "ПСЖ" меня искал, то они не нашли. Со мной не связывались", – сказал главный тренер "Ромы".

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" – один из тех клубов, на предложение которых Моуриньо ответил бы положительно, если бы его пригласили. В то же время, СМИ говорили об интересе к Жозе со стороны Парижан. Спортивный директор "ПСЖ" Луиш Кампуш знаком с главным тренером по временам работы в "Реале".

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"Рома" идет на 7-м месте в Серии А с 58-ю очками после 34-х туров. От топ-4 команду Жозе отделают всего 5 очков.