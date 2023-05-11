  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Моуриньо прокомментировал интерес ПСЖ: Если они искали меня, то не нашли
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Моуриньо прокомментировал интерес ПСЖ: Если они искали меня, то не нашли

Италия
(1 голосов)

СМИ врали?

Моуриньо прокомментировал интерес ПСЖ: Если они искали меня, то не нашли

ANSA

Новина українською

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо прокомментировал интерс со стороны "ПСЖ". Португальский специалист не контрактировал с представителями "Парижа".

"Если "ПСЖ" меня искал, то они не нашли. Со мной не связывались", – сказал главный тренер "Ромы".

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" – один из тех клубов, на предложение которых Моуриньо ответил бы положительно, если бы его пригласили. В то же время, СМИ говорили об интересе к Жозе со стороны Парижан. Спортивный директор "ПСЖ" Луиш Кампуш знаком с главным тренером по временам работы в "Реале".

Читайте также ПСЖ общается с Моуриньо по поводу возможной работы в клубе

"Рома" идет на 7-м месте в Серии А с 58-ю очками после 34-х туров. От топ-4 команду Жозе отделают всего 5 очков.

По теме
yellow-arrow
Шевченко, Балотелли и другие специальные гости приехали посмотреть на полуфинал Лиги чемпионов между Интером и Миланом – Фото
yellow-arrow
Инсайдеры: Леау подписал новый контракт с Миланом
yellow-arrow
Страх, бардак и бедность как стимулы. О причинах успеха итальянских клубов в Еврокубках
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жозе Моуриньо Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
gazzetta.it

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде