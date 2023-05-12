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Ювентус показал новую домашнюю форму – полосы напоминают шкуру зебры
Логотип выделен желтым цветом
Фото: juventus.com
"Ювентус" представил новую домашнюю форму на сезон-2023/24. Экипировку для туринцев разработал технический партнер клуба Adidas. На этот раз к традиционным черно-белым цветам был добавлен третий - желтый.
Также выделяется дизайн логотипа и полосок на джерси в желтом оттенке. Полосы на комплекте имеют эффект меха, напоминающий шкуру зебры.
Дебют новой формы "бьянконери" ожидается в домашнем матче 35-го тура Серии А против "Кремонезе". Игра пройдет в воскресенье, 14 мая и начнется в 21:45.
Black, white, and yellow. Shaped from heritage, ready for the future ⚪⚫️— JuventusFC ???????????????? (@juventusfcen) May 12, 2023
Introducing the new Juventus x @adidasfootball 23/24 home kit. Get yours now! ???????? pic.twitter.com/E0PtqkBd5P
Black and white never looked so fresh ????— JuventusFC ???????????????? (@juventusfcen) May 12, 2023
Introducing the new Juventus x @adidasfootball 23/24 home kit! ????
Get yours now! ⚪⚫
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