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Ювентус показал новую домашнюю форму – полосы напоминают шкуру зебры

Италия
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Логотип выделен желтым цветом

Ювентус показал новую домашнюю форму – полосы напоминают шкуру зебры

Фото: juventus.com

Новина українською

"Ювентус" представил новую домашнюю форму на сезон-2023/24. Экипировку для туринцев разработал технический партнер клуба Adidas. На этот раз к традиционным черно-белым цветам был добавлен третий - желтый.

Также выделяется дизайн логотипа и полосок на джерси в желтом оттенке. Полосы на комплекте имеют эффект меха, напоминающий шкуру зебры.

Дебют новой формы "бьянконери" ожидается в домашнем матче 35-го тура Серии А против "Кремонезе". Игра пройдет в воскресенье, 14 мая и начнется в 21:45.

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В статье: Ювентус (Турин)
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Источник:
juventus.com

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