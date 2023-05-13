Серия А. Лацио вновь теряет очки

Серия А. 35-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Лечче" 2:2

Голы: Иммобиле 34, С. Милинкович-Савич 90+3 - Уден 45+2, 51

"Лацио" поплыл? Очень похоже. Семь побед и ничья в восьми матча с одним пропущенным остались далеко позади. Ныне царит серия из четырех из пяти последних матчей без побед - три поражения и ничья дома против "Лечче". Маурицио Сарри уже в ее начале беспокоился, чувствовал, что начинается кризис. Чувствовал правильно. Президент Клаудио Лотито призывал к спокойствию и собранности. Не помогло.

Президент "Лечче" призывал к тому же после победы, ничьей и девяти поражений в 11-ти турах. А главный тренер Марко Барони заявлял, что команда жива, и это увидят в Риме. Между поражением дома от "Вероны" и матчем дома против "Специи" можно было подумать, что салентини в Риме не будут слишком стараться, а подумают о матчах против команд, которые ниже их в борьбе против вылета. Но они постарались.

В предыдущем гостевом матче "Лечче" проиграл "Ювентусу", но играл очень смело. Так вышло и сегодня. Несмотря на в два раза меньшее владение мячом. Впрочем, долго, как и ожидалось, высокий темп скорее подводил команды. Они ошибались с последним пасом либо ударом. Даже гости с пенальти. На 23-ей минуте Хюсай зацепил Блена в штрафной, но Стрефецца с "точки" даже не попал в створ.

На 34-ой минуте классный пас Луиса Альберто вразрез нашел Чиро Иммобиле. Еще один пас испанца - и Милинкович-Савич пробивает на противоходе. Здесь уже Фальконе отбил ногой. Хотя на третьей добавленной минуте быстрая атака, и Уден из полукруга перед штрафной бьет низом. А в начале второго тайма "орлы" ошиблись на выходе из обороны, Стрефецца отдал в штрафную, и Уден пробил, также низом на противоходе.

Далее гости довольно спокойно удерживали преимущество. Отталкивали игру в центр поля, разбивали на единоборства с желтыми карточками. Разве что критикуемый в последнее время Иммобиле чуть не оформил дубль, когда прорвался к воротам слева. Фальконе отбил. Но в итоге в добавленное время Педро попадал в стойку, заброс плохо отбили, Умтити проспал, а Милинкович-Савич добил головой.

Потеря очков для "Лечче" математически. Он в пяти над зоной вылета, а "Специи" еще играть в этом туре. Но он точно жив. А вот "Лацио" потерял во всех смыслах. Четыре очка над "Миланом" при матче последнего в запасе (кстати, против той же "Специи"). Математически и психологически, несмотря на спасенную ничью, речь о потере, учитывая предыдущие результаты. "Орлы" в кризисе в наиболее ответственной стадии сезона.