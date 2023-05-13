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Спаллетти встретится с Де Лаурентисом, чтобы обсудить повышение зарплаты
Будут обсуждены и другие вопросы
Фото: facebook.com/SSCNapoli
Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти в ближайшее время проведет встречу с руководством клуба, чтобы обсудить свое будущее.
Президент клуба Аурелио Де Лаурентис ранее заявлял, что активировал опцию продления контракта со Спаллетти, который завершается этим летом. Однако сообщается, что до сих пор ничего не решено.
В первую очередь, специалиста беспокоит возможный уход директора Кристиано Джунтолли, который может перейти в "Ювентус". Соответственно, от этого зависит и работа клуба на летнем трансферном рынке.
Также Спаллетти хочет обсудить повышение зарплаты. По действующему соглашению он получает 2,8 млн. евро, но тренер хочет повышения до 4,5 млн. Де Лаурентис вряд ли готов дать более 3,5 млн., но он готов прописать большие бонусы.
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