Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Голлини: Мое самое большое желание - остаться в Наполи
Голкипер не хочет возвращаться в Бергамо
Фото: Transfermarkt
Голкипер "Аталанты" Пьерлуиджи Голлини, который в январе на правах аренды присоединился к "Наполи", поделился эмоциями от победы в Серии А и рассказал о планах на будущее:
"Скудетто – это большие эмоции, я живу им как наградой за все жертвы, на которые я пошел, когда был ребёнком. Мы все благодарны "Наполи" за эту возможность, это уникальное место для победы, и болельщики заслуживают этой радости.
Когда я оглядываюсь назад, то вспоминаю, что чем ближе был конец игры с "Удинезе", тем больше мы были готовы выскочить на поле. Меня облегчила группа болельщиков, а табло в руке арбитра показывало цифру три.
Прибывающий сюда должен уметь немедленно интегрироваться, но команда также должна уметь помогать новым игрокам. Меня очень хорошо встретили, мне было легко.
Я хотел бы остаться в "Наполи", но это зависит не от меня. Я был бы очень рад остаться в Адзурре, это мое самое большое желание", - сказал Голлини.
Популярное сейчас
- Около дна таблицы. Челси – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча 36-го тура АПЛ на 13.05.2023
- Россияне попали в пятиэтажку и объект критической инфраструктуры в Николаеве и на Хмельнитчине
- Динамо – Черноморец. Анонс и прогноз на матч УПЛ 13.05.2023
- Джанлуиджи Буффон назвал лучших вратарей мира по своему мнению. Среди них нет ни Алиссона, ни Эдерсона
- Красотка дня. Нереальная жена немецкой звезды Манчестер Сити. ФОТО
- Итальянская танцовщица прошлась голой по улицам Неаполя в честь скудетто Наполи. ВИДЕО