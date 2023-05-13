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Голлини: Мое самое большое желание - остаться в Наполи

Италия
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Голкипер не хочет возвращаться в Бергамо

Голлини: Мое самое большое желание - остаться в Наполи

Фото: Transfermarkt

Новина українською

Голкипер "Аталанты" Пьерлуиджи Голлини, который в январе на правах аренды присоединился к "Наполи", поделился эмоциями от победы в Серии А и рассказал о планах на будущее:

"Скудетто – это большие эмоции, я живу им как наградой за все жертвы, на которые я пошел, когда был ребёнком. Мы все благодарны "Наполи" за эту возможность, это уникальное место для победы, и болельщики заслуживают этой радости.

Когда я оглядываюсь назад, то вспоминаю, что чем ближе был конец игры с "Удинезе", тем больше мы были готовы выскочить на поле. Меня облегчила группа болельщиков, а табло в руке арбитра показывало цифру три.

Прибывающий сюда должен уметь немедленно интегрироваться, но команда также должна уметь помогать новым игрокам. Меня очень хорошо встретили, мне было легко.

Я хотел бы остаться в "Наполи", но это зависит не от меня. Я был бы очень рад остаться в Адзурре, это мое самое большое желание", - сказал Голлини.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Наполи (Неаполь) Пьерлуиджи Голлини
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Источник:
CalcioNapoli

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