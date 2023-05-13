Стефано Пиоли: Мы способны победить Интер

"Милан" сегодня провел матч в рамках 35 тура Серии А против "Специи". "Россонери" не смогли противодействовать сопернику и проиграли со счетом 0:2.

Главный тренер команды Стефано Пиоли поделился мыслями о матче, а также насчет ответного полуфинального матча против "Интера":

"Сегодня мы плохо себя показали. Нам нужно играть, как настоящий "Милан", в полную силу. Только в том случае сможем победить "Интер". Впереди у нас Лига чемпионов, мы должны верить в победу."

Также коуч добавил несколько слов о состоянии португальского вингера Рафаэля Леау:

"Рафаэль? Надеюсь, он сможет выйти в старте. Посмотрим. Нам нужно, чтобы он был готов"