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Стефано Пиоли: Мы способны победить Интер

Италия
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Коуч также надеется на возвращение Леау в ближайшее время

Стефано Пиоли: Мы способны победить Интер

ANSA

Новина українською

"Милан" сегодня провел матч в рамках 35 тура Серии А против "Специи". "Россонери" не смогли противодействовать сопернику и проиграли со счетом 0:2.

Главный тренер команды Стефано Пиоли поделился мыслями о матче, а также насчет ответного полуфинального матча против "Интера":

"Сегодня мы плохо себя показали. Нам нужно играть, как настоящий "Милан", в полную силу. Только в том случае сможем победить "Интер". Впереди у нас Лига чемпионов, мы должны верить в победу."

Также коуч добавил несколько слов о состоянии португальского вингера Рафаэля Леау:

"Рафаэль? Надеюсь, он сможет выйти в старте. Посмотрим. Нам нужно, чтобы он был готов"

"Милан" проиграл первую встречу "Интеру" со счетом 2:0. Следующий поединок состоится 16.05, где подопечные Пиоли попытаются дать бой.

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В статье: Лига чемпионов Стефано Пиоли Милан Интер Рафаэль Леао Специя
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