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Стефано Пиоли: Мы способны победить Интер
Коуч также надеется на возвращение Леау в ближайшее время
ANSA
"Милан" сегодня провел матч в рамках 35 тура Серии А против "Специи". "Россонери" не смогли противодействовать сопернику и
Главный тренер команды Стефано Пиоли поделился мыслями о матче, а также насчет ответного полуфинального матча против "Интера":
"Сегодня мы плохо себя показали. Нам нужно играть, как настоящий "Милан", в полную силу. Только в том случае сможем победить "Интер". Впереди у нас Лига чемпионов, мы должны верить в победу."
Также коуч добавил несколько слов о состоянии португальского вингера Рафаэля Леау:
"Рафаэль? Надеюсь, он сможет выйти в старте. Посмотрим. Нам нужно, чтобы он был готов"
"Милан"
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