Серия А. Верона не ответила на победу Специи

Серия А. 35-й тур

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Торино" 0:1

Гол: Влашич 29

"Эллас Верона": Монтипо, Маньяни (Коппола 23), Хиен, Давидович (Кабаль 46), Фараони (Депаоли 77), Тамез, Абильдгор, Лазович, Нгонг, Верди (Дуда 46, Брааф 60), Джурич

"Торино": В. Милинкович-Савич, Джиджи (Схуурс 69), Буонджорно, Родригес, Синго, Риччи (Лазаро 90), Илич, Войвода, Влашич (Сек 60), Карамо (Виейра 90), Санабрия (Пеллегри 69)

Предупреждения: Тамез 45+1, Абильдгор 71, Депаоли 79 - Илич 25, Джиджи 63

Возможно, "Верона" уж слишком перепраздновала победу над "Лечче". Та и вправду выглядела стратегически важной. Впервые после 26-ти туров выйти из зоны вылета, еще и победой в гостях над конкурентом притянуть его в борьбу за выживание. Но ведь борьба продолжается. "Специя" вчера победила "Милан", и на это нужно было отвечать. "Эллас" не ответил и в зону вылета вернулся.

Хозяева поля выглядели на удивление апатично. "Лечче" они как раз перебороли, играли жестко, вступали в единоборства. Но "Торино" их бывшего тренера Ивана Юрича также обожает играть в такой футбол. И сегодня переборол. Да даже переиграл, владея мячом почти 60 процентов времени. После забитого мяча не ушел в оборону, а держал баланс.

В начале матча Хиену пришлось на линии ворот блокировать удар Войводы. Гол состоялся на фоне совершенно скучной игры без ворот. Влашич пробил блестяще в "девятку" с 20-ти метров. Санабрия не замкнул с шести. Второй тайм уже был живее, и "Верона" также пыталась. Лазович оказался в левой части штрафной перед вратарем. Но попал в стойку. А мощный удар Кабаля отбил вратарь.

В последней стадии матча как раз "Торино" должен был забивать. Риччи прорвался и перебрасывал вратаря. Неточно. Монтипо спас от удара Синго в упор. И от удара Пеллегри, который отбил ногой. Сек смазал с отличной позиции.

Непростительное выступление "Вероны" против команды, которой уже вряд ли что-либо нужно, которая чередует победы с ничьими и поражениями. Правда, сейчас "Торино" восьмой, на месте, которое может стать Еврокубковым в случае исключения "Ювентуса" и победы "Интера" в Кубке. А "Эллас" - 18-ый. На месте, которой точно станет местом вылета.