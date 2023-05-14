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Когда чемпионство уже в кармане. Монца - Наполи 2:0. Обзор матча и видео голов

Италия
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(1 голосов)

Монца - Наполи ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 14.05.2023 ⋇ Серия А на UA-Футбол

Когда чемпионство уже в кармане. Монца - Наполи 2:0. Обзор матча и видео голов

Фото: acmonza.com

Новина українською

"Монца" принимала у себя "Наполи" в рамках 35 тура Серии А. "Неаполитанцы" теряют очки, когда они не так уж и нужны.

Первый мяч был забит на 18 минуте после прекрасного розыгрыша в штрафной соперника. Нанес голевой удар Мота. Следующий гол был забит во втором тайме. Петанья вторым темпом подхватил мяч и смог точно пробить по воротам.

"Наполи" потерпел первое поражение в последних семи турах. Команда имеет большой отрыв от соперников в чемпионате и уже выиграла золото. Сейчас у них 83 балла в 35-х встречах.

"Монца" закрепилась в середине таблицы и сейчас занимает 9 место, которое делит по очкам с "Фиорентиной" и "Торино".

Серия А. 35-й тур
14 мая, Монца. "U-Power Стадиум"
"Монца" - "Наполи" 2:0
Голы: Мота 18, Петанья 54

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В статье: Наполи (Неаполь) Монца
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Paugams
14.05.2023 в 19:58
Я иг​раю в н​oвую c​е​к​с иг​рy 1​8​+) Н​е мог​у пр​ойти ур​овень, оч​ень сл​ожно) К​то иг​рал, помо​гите м​не ➤ ssu​r​.​cc​/​fo​ga​m
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