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Когда чемпионство уже в кармане. Монца - Наполи 2:0. Обзор матча и видео голов
Монца - Наполи ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 14.05.2023 ⋇ Серия А на UA-Футбол
Фото: acmonza.com
"Монца" принимала у себя "Наполи" в рамках 35 тура Серии А. "Неаполитанцы" теряют очки, когда они не так уж и нужны.
Первый мяч был забит на 18 минуте после прекрасного розыгрыша в штрафной соперника. Нанес голевой удар Мота. Следующий гол был забит во втором тайме. Петанья вторым темпом подхватил мяч и смог точно пробить по воротам.
"Наполи" потерпел первое поражение в последних семи турах. Команда имеет большой отрыв от соперников в чемпионате и уже выиграла золото. Сейчас у них 83 балла в 35-х встречах.
"Монца" закрепилась в середине таблицы и сейчас занимает 9 место, которое делит по очкам с "Фиорентиной" и "Торино".
Серия А. 35-й тур
14 мая, Монца. "U-Power Стадиум"
Голы: Мота 18, Петанья 54
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