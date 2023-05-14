Когда чемпионство уже в кармане. Монца - Наполи 2:0. Обзор матча и видео голов

"Монца" принимала у себя "Наполи" в рамках 35 тура Серии А. "Неаполитанцы" теряют очки, когда они не так уж и нужны.

Первый мяч был забит на 18 минуте после прекрасного розыгрыша в штрафной соперника. Нанес голевой удар Мота. Следующий гол был забит во втором тайме. Петанья вторым темпом подхватил мяч и смог точно пробить по воротам.

"Наполи" потерпел первое поражение в последних семи турах. Команда имеет большой отрыв от соперников в чемпионате и уже выиграла золото. Сейчас у них 83 балла в 35-х встречах.

"Монца" закрепилась в середине таблицы и сейчас занимает 9 место, которое делит по очкам с "Фиорентиной" и "Торино".