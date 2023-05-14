Серия А. Болонья и Рома играют в вечную 0:0

Серия А. 35-й тур

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Рома" 0:0

"Болонья": Скорупски, Де Сильвестри (Ликояннис 70), Соса, Бонифаци, Камбиазо, Фергюсон (Моро 70), Схутен, Домингес, Арнаутович (Зиркзее 70), Барроу, Орсолини

"Рома": Свилар, Челик (Манчини 53), Кристанте, Ибаньес, Миссори, Камара, Тахирович (Матич 76), Залевски, Вейналдум (Бове 53), Сольбаккен (Лоренцо Пеллегрини 70), Белотти (Абрахам 54)

Предупреждения: Бонифаци 43, Орсолини 80 - Камара 90+1

Главный арбитр: Даниэле Орсато

На самом деле этот матч, очки в нем могли понадобиться командам. "Болонья" борется за восьмое место, которое в случае исключения "Ювентуса" из Еврокубков и победы "Интера" в Кубке Италии должно стать Еврокубковым. "Рома" начала матч лишь в трех очках позади пятого, которое станет лигочемпионским в случае исключения "Юве". Но на самом деле команды относились к матчу как к совершенно ненужному. И до стартового свистка, и после.

Мешали кадровые проблемы. Три из четырех ведущих защитников у "Болоньи", а также очень важные атакеры Сориано и Сансоне. Смоллинг, Льоренте, Кумбулла, Карсдорп, Эль-Шаарави у "Ромы". Последняя еще и между матчами полуфинала Лиги Европы, на которую главная ставка. Потому отдыхали Дибала, Патрисиу (они даже не поехали в Болонью), Манчини, Матич, Лоренцо Пеллегрини, Спинаццола, Абрахам.

Играли дебютант Серии А вратарь Свилар и защитник Миссори в своем втором матче в турнире в карьере и первом с первых минут. Тахирович начал свой второй с первых минут.

Так все это и выглядело. Как матч, который и после десяти часов игры завершился бы со счетом 0:0. Команды почти добрались до 20-ти ударов на двоих, моменты были. Перехват Сольбаккена, прорыв и пас справа на Белотти (Скорупски спас). Неточный удар Орсолини с линии штрафной, такой же Залевски со штрафного. Камара пробил издали мощно и почти точно, Абрахам и Манчини не попадали в упор. Но все так и осталось.

Кстати, хозяева владели мячом 72 процента времени.

"Рома" не победила в пятом матче лиги подряд. От "Милана" и пятого места она сократила отставание до двух очков, но от четвертого оно составляет уже шесть. За три тура до финиша. "Болонья" не победила в шестом подряд и отстает от восьмого места на два очка. Ей в плюс - шестой матч подряд против команды Топ-7 без поражения и третий из четырех последних против "Ромы" без поражения.