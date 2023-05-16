Борьба за места в Топ-4 завершена? Итоги 35-го тура Серии А

Лацио - Лечче 2:2

Салернитана - Аталанта 1:0

Специя - Милан 2:0

Эллас Верона - Торино 0:1

Интер - Сассуоло 4:2

Болонья - Рома 0:0

Фиорентина - Удинезе 2:0

Монца - Наполи 2:0

Ювентус - Кремонезе 2:0

Сампдория - Эмполи 1:1

Неужели борьба за места в Лиге Чемпионов уже закончилась? А казалось, что продолжится до последнего тура и обеспечит нам одну из лучших концовок сезона в Серии А всех времен. Ныне же кажется, что текущую Топ-4 может сдвинуть с места разве что исключение "Ювентуса" из Еврокубков. Также кажется, что борьба за места в Лиге Европы и Лиге Конференций не особо интересует участников.

Хотя бы борьба против вылета лишь накаляется. Хотя некоторые уже спаслись.

"Милан", "Рома", "Аталанта"

Первый виновник окончания борьбы за Топ-4 - "Милан". Он постоянно оступается против более слабых команд. Одержал всего три победы в последних 11-ти турах, да и две из них - над "Наполи" и "Лацио". Отвратительная игра в Специи даже не удивила. Стефано Пиоли признавал мысли о полуфинальных матчах Лиги Чемпионов. Но Топ-команда должна уметь переключаться и не позориться против команды из зоны вылета.

Отсутствие Рафаэля Леау, Крунича, Мессиаса, Беннасера в Специи мешали. Но еще больше мешало наплевательское отношение "россонери" к игре со всего 7-8 минутами давления в каждом тайме. В последней четверти матча давить, пытаться забить начали не они, а их соперник. Неудивительно, что после финального свистка ультрас клуба призвали игроков на серьезную беседу. Ставшую темой для разговора в СМИ и соцсетях.

Пиоли говорил об отсутствии постоянства, о слишком низком темпе. Но при этом заявил, что первый тайм был нормальным, и лишь во втором команда потеряла свой путь. Раздражающие слова для всех, кто видел матч в обоих таймах и ожидает от "Милана" совсем иной игры. В итоге тренеру пришлось признать, что шансы превратить этот сезон в положительный стремительно заканчиваются.

Нюанс, который следует отметить: оба гола "Милан" пропустил со стандартных положений. В целом в нынешнем сезоне в лиге таким образом он пропустил 37 процентов мячей.

"Рома" отказалась от борьбы еще ранее. Что чувствовалось во всех её действиях и заявлениях. Она сейчас ставит исключительно на Лигу Европы. Жозе Моуриньо раз за разом эмоционально заявлял, что его состав не способен бороться на два фронта. Вот в лиге он уже не выиграл пятый матч подряд. Особо и не пытался выиграть. По игре встреча с "Болоньей" выглядела как вечная 0:0. Хотя кое-какие моменты были.

В Болонье был выставлен самый молодой состав во всей карьере Моуриньо в Серии А - 25 лет и 34 дня средний возраст. В том числе дебютировал в лиге второй вратарь Свилар, в стартовом составе - защитник Миссори, второй матч в карьере в стартовом составе провел опорник Тахирович. По владению мячом римляне проиграли со счетом 28:72. И результату они явно не особо огорчились.

Моуриньо в который раз заявил, что горд игроками, что они делают максимум, на который способны. Напомнил, что еще 2-3 месяца назад говорил о неготовности команды к попаданию в Топ-4. Говорил о солидной игре без страданий в Болонье и с шансами забить. И даже о "фантастическом" сезоне в целом.

"Аталанта" вообще никогда не говорила, что борется за место в Лиге Чемпионов, Джан Пьеро Гасперини всегда говорил, что не способна его достичь. Она уже приблизилась вплотную, но проиграла два матча без забитых. Выглядя ничем не лучше "Салернитаны" на залитом дождём газоне. Первый тайм еще был хорошим, но опасных моментов все равно не хватало. А во втором бергамцы выключились и заслуженно пропустили в концовке.

Гасперини оценил игру именно так. "Первый тайм был приличным, но мы не создавали опасность. А во втором нас переиграли на всех уровнях. После перерыва мы не соответствовали ДНК "Аталанты", и я беру на себя ответственность за это". Что ещё важнее - он заявил: "Нам не хватает мотивации при нашем месте в турнирной таблице, и за это я также беру полную ответственность".

"Лацио"

Маурицио Сарри также предвидел будущее. Уже первое поражение после восьми матчей без них заставило его говорить о кризисе и о ментальных проблемах команды. Теперь, после трех поражений и еле спасенной ничьей в пяти матчах, он уже уверен. Сергей Милинкович-Савич бурно праздновал гол, сравнявший счёт дома против аутсайдера в добавленное время, но где его команда была до этого?

Она не выглядела сильнее "Лечче". А даже когда старалась - слишком много ошибалась. У чужих и своих ворот. Привезла пенальти (повезло, что соперник не реализовал), пропустила в раздевалку и в начале второго тайма из-за перехвата, не создала много.

Сарри говорил после матча, что доволен некоторыми отрезками, а также спасением от поражения, но в некоторых происходило просто необъяснимое и неприемлемое выключение. Говорил, что его команда всё ещё не умеет управлять игрой и играть умно, и все эти дефекты не изменились со дня, когда он её возглавил. "Мы будто ждали, пока они забьют второй гол".

"Ювентус" и "Интер"

Две команды из первой Топ-7 победили. Соперники по Дерби Италии. Они проснулись в последнее время, начали пользоваться своим потенциалом. Потому и вышли на 2-3 места. Пользуются ещё не полностью, шероховатостей в игре немало, но главное - играют интенсивно, с желанием, пытаются давить, постоянно напрягать защитников и вратаря соперников. И по совокупности зарабатывают голы.

"Ювентус" создал против "Кремонезе" мало. Несмотря на 24:3 по ударам по воротам, 69:31 по владению мячом. Но эта статистика также означает полное доминирование без проблем в обороне. Мяч постоянно свистел вокруг ворот соперника, вратарь Карнезекки и защитник Кирикеш тащили в последний момент. И в итоге опорник Фаджоли чуть не порвал сетку ударом с линии штрафной, а защитник Бремер забил в упор.

"Интер" как раз позволял "Сассуоло" многовато. Впервые за два месяца и во второй раз за четыре пропущены более одного мяча в матче лиги. Соперник мог и вернуться с 0:3 на 3:3 - моменты были. До 1:0 в целом шла равная игра, в которой соперник даже выглядел поинтереснее. Первые три гола принесли великолепное индивидуальное действие Лукаку и два рикошета. Но для этого миланцы тяжело работали.

Итог - они победили соперника, который в 2023-ем году вынес "Милан" и побеждал "Рому" в гостях, победил и "Ювентус" и "Аталанту" дома. У которого выиграли лишь один из семи предыдущих домашних матчей в лиге. Лукаку отметил День Рождения дублем и почти вернул форму предыдущей каденции. Лаутаро Мартинес почти догнал Виктора Осимхена в списке бомбардиров.

Пятая победа "Интера" в лиге подряд с общей разницей мячей 18:3, десять очков "Ювентуса" в последних четырех матчах лиги.

Середняки

Восьмое место еще может стать Еврокубковым, если "Интер" выиграет Кубок, а "Ювентус" исключат из Еврокубков. И борьба за него очень плотная. Хотя 35-й тур несколько проредил её.

"Сассуоло" пропустил более одного мяча в пятом матче лиги в гостях подряд. Что является антирекордом клуба. И уже с четырьмя из пяти последних матчей на всех полях без побед. "Болонья" с шестью подряд без побед. Обе они играли против грандов прилично, но могли сделать больше. "Удинезе" пропустил в начале и в концовке и проиграл очный матч безропотно. Не особо пытаясь.

Свою работу выполнили "Фиорентина", "Монца" и "Торино". Первая, несмотря на застрявший между двумя матчами Лиги Конференций матч, отыграла солидно, серьёзно. Вторая отыграла так же против "Наполи", празднующего Скудетто. Отличная комбинация принесла первый гол, Петанья подхватил и умным ударом положил второй, вратарь Ди Грегорио спасал, когда было нужно. Да и из своих 20-ти ударов неаполитанцы не создали много.

Ну а "Торино" навязал "Вероне" свою фирменную жёсткую борьбу, единоборства. Нашел гол классным ударом издали. И должен был забивать ещё. Иван Юрич приложил руку к потоплению команды, которую вывел в Серию А и сделал крепким середняком.

Аутсайдеры

Главный победитель тура среди аутсайдеров - "Специя". После восьми туров без побед и падения в зону вылета впервые в сезоне существовала опасность развала. Но "орлята" собрались и выступили против "Милана" очень взросло. Перекрывали, не рисковали, затем в последней четверти матча будто переключили рубильник и добились своего.

"Салернитана" отыграла почти так же, только включилась раньше, а забила позже. Взяв реванш за 2:8 в первом круге. Она проиграла лишь однажды в последних 12-ти матчах и вообще не выглядит аутсайдером при Паулу Соузе. "Эмполи" как раз и нанес ей то поражение, а теперь в добавленное время отыгрался против "Сампдории" и обеспечил себе место в Серии А. Он очень вовремя опомнился после ужасного периода.

Главный тренер "Лечче" Марко Барони после поражения в очном матче от "Вероны" собирался против "Лацио" доказать, что его команда жива. Несомненно доказал. Но смазанный пенальти и пропущенный в добавленное время мяч могут дорогого стоить команде.

"Кремонезе" после пяти из шести матчей без поражений вернулся в борьбу против вылета. Но тут же вылетел. Шесть очков за три тура он не отыграет. Соперник в 35-ом туре был серьезным, но "серо-красные" даже и не пытались забить ему. "Верона" после "Лечче" перепраздновала и полностью проиграла борьбу безразличному сопернику. Должна была пропускать больше одного. Необъяснимое выступление. Она вновь в зоне вылета.

Виктор Коваленко вышел на замену в Специи на 93-ей минуте. Заменил игрока атаки с очевидной целью удержать преимущество. Украинец был единственным опорником на скамье запасных, но выпускать его на поле Леонардо Семпличи не спешил. Вместо опорника Бурабии выпустил более атакующего игрока, всего произвел две замены.

Лучший игрок тура - Ромелу Лукаку ("Интер"). Явно вернулся

Прорыв тура - "Специя". А казалось, что поплывёт

Разочарование тура - "Милан". Поплыл

Лучший вратарь тура - Микеле Ди Грегорио ("Монца"). Остановил чемпиона

Лучший тренер тура - Леонардо Семпличи ("Специя"). Его команда выдержала, придавила и победила

1 Наполи 35 26 5 4 83 2 Ювентус 35 21 6 8 69 3 Интер 35 21 3 11 66 4 Лацио 35 19 8 8 65 5 Милан 35 17 10 8 61 6 Рома 35 17 8 10 59 7 Аталанта 35 17 7 11 58 8 Торино 35 13 10 12 49 9 Монца 35 13 10 12 49 10 Фиорентина 35 13 10 12 49 11 Болонья 35 12 11 12 47 12 Удинезе 35 11 13 11 46 13 Сассуоло 35 12 8 15 44 14 Эмполи 35 9 12 14 39 15 Салернитана 35 8 14 13 38 16 Лечче 35 7 11 17 32 17 Специя 35 6 12 17 30 18 Эллас Верона 35 7 9 19 30 19 Кремонезе 35 4 12 19 24 20 Сампдория 35 3 9 23 18

Фото - ANSA, AcSpezia.it