Леау о своем хобби: Музыка – это то, где я могу найти себя. Начал заниматься на карантине

Вингер "Милана" Рафаэль Леау рассказал журналу Gaffer о своем хобби: музыке. Игрок сборной Португалии делает трэп под псевдонимом Way45.

– Вне футбола вы большой поклонник музыки, вы выпускаете музыку – это ваше хобби, но вы также основали свой собственный лейбл, расскажите мне об этом подробнее?

– Да, музыка мое хобби. Это мой способ самовыражения. Я не тот, кто дает много интервью, и мало кто знает о моей личной жизни, поэтому музыка — это то, где я могу найти себя. Это позволяет мне чувствовать себя комфортно, говоря о некоторых вещах, которые я не склонен высказывать на футбольном уровне. А что касается создания собственного лейбла... для меня это был способ помочь новым артистам воплотить их мечты в реальность и вывести их талант на новый уровень.

– Когда вы начали заниматься музыкой? Как футболист, вы когда-нибудь беспокоились о том, что вас примут за то, что вы занимаетесь чем-то еще помимо своей карьеры?

Это было во время карантина. Мы тренировались дома и у нас было много простоев, музыка была тем, чем я давно хотел заниматься, поэтому я воспользовался временем, которое у меня было, чтобы попробовать это, и я был очень доволен результатом. Прежде чем выпустить его, я показал его близким мне людям, которые также находятся на музыкальной сцене, и отзывы были положительными, поэтому я не боялся реакции публики.

Леау был травмирован последние недели. Он может вернуться уже в матче против "Интера" завтра, 16-го мая.