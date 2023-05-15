Вингер "Милана" Рафаэл Леау дал интервью журналу Gaffer. Он рассказал, что хочет карьеру как у Криштиану Роналду и Роналдиньо.

– Кто был вашим кумиром, чьи действия вы пытались повторять?

– На 100% это Роналдиньо и Криштиану Роналду. Это те футболисты, за которыми я следил, которым пытался подражать, когда рос. Я научился тому, что делаю сейчас, дриблингу... просматривая ролики с ними на YouTube.

Они мои кумиры, и я бы хотел сделать такую же карьеру, – сказал Леау.