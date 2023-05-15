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Леау: Роналдиньо и Криштиану Роналду – мои кумиры. Я учился дриблингу по их нарезкам на YouTube
Португалец хотел бы сделать такую же успешную карьеру как у них
Фото: Gaffer
Вингер "Милана" Рафаэл Леау дал интервью журналу Gaffer. Он рассказал, что хочет карьеру как у Криштиану Роналду и Роналдиньо.
– Кто был вашим кумиром, чьи действия вы пытались повторять?
– На 100% это Роналдиньо и Криштиану Роналду. Это те футболисты, за которыми я следил, которым пытался подражать, когда рос. Я научился тому, что делаю сейчас, дриблингу... просматривая ролики с ними на YouTube.
Они мои кумиры, и я бы хотел сделать такую же карьеру, – сказал Леау.
Напомним, что Леау недавно продлил контракт с "Миланом" до лета 2028-го. Он отклонил предложения от "Реала" и "Челси", чтобы остаться с "россонери".
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