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Серия А. Эмполи обеспечил себе место на следующий сезон
1:1 в Генуе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Серия А. 35-й тур
Генуя. "Луиджи Феррарис"
"Сампдория" - "Эмполи" 1:1
Голы: Дзаноли 34 - Пикколи 90+2
После 13-ти туров лишь с одной победой "Эмполи" приблизился к зоне вылета и занервничал. Затем, правда, исправился, одержал две победы подряд и вышел на порог математического обеспечивания места в Серии А на следующий сезон. Для этого хватало и ничьей в Генуе против "Сампдории", которая уже вылетела. Очень долго казалось, что все же придется подождать еще тур. Но в добавленное время удалось сравнять счет.
Мячом больше владели гости. 58 процентов времени. Но открыли счет хозяева. 40-летний Квальярелла прорвался по флангу и прострелил, а правый защитник 22-летний Дзаноли забил. Хотя в итоге "Эмполи" своего добился. В самой концовке Эбуэхи нашел Пикколи, а тот сравнял счет.
"Эмполи" опережает "Специю" и "Верону" "всего" на девять очков за три тура до финиша, и дополнительные показатели против них на данный момент не обеспечивают ему место над ними по итогам сезона. Зато обеспечивает матч "Лечче" - "Специя" в следующем туре. Обе они ниже тосканцев и из-за очной встречи обе одновременно не могут обогнать их. "Сампдория" же остается последней.
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