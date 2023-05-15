Серия А. Эмполи обеспечил себе место на следующий сезон

Серия А. 35-й тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Сампдория" - "Эмполи" 1:1

Голы: Дзаноли 34 - Пикколи 90+2

После 13-ти туров лишь с одной победой "Эмполи" приблизился к зоне вылета и занервничал. Затем, правда, исправился, одержал две победы подряд и вышел на порог математического обеспечивания места в Серии А на следующий сезон. Для этого хватало и ничьей в Генуе против "Сампдории", которая уже вылетела. Очень долго казалось, что все же придется подождать еще тур. Но в добавленное время удалось сравнять счет.

Мячом больше владели гости. 58 процентов времени. Но открыли счет хозяева. 40-летний Квальярелла прорвался по флангу и прострелил, а правый защитник 22-летний Дзаноли забил. Хотя в итоге "Эмполи" своего добился. В самой концовке Эбуэхи нашел Пикколи, а тот сравнял счет.

"Эмполи" опережает "Специю" и "Верону" "всего" на девять очков за три тура до финиша, и дополнительные показатели против них на данный момент не обеспечивают ему место над ними по итогам сезона. Зато обеспечивает матч "Лечче" - "Специя" в следующем туре. Обе они ниже тосканцев и из-за очной встречи обе одновременно не могут обогнать их. "Сампдория" же остается последней.