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В Милане хотят уволить Пиоли. Известен кандидат на замену
Результаты разочаровали руководство
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Владелец "Милана" Джерри Кардинале недоволен работой Стефано Пиоли в этом сезоне. Специалиста хотят уволить, несмотря на продление контракта всего несколько месяцев назад.
Соглашение со специалистом рассчитано до лета 2025-го, а уйти придется в конце сезона.
Рукововдство не устраивают результаты команды (за исключением Лиги чемпионов, где команда вышла в полуфинал), а также использование летних новичков: ни один из купленных прошлым летом футболистов не играет в основе.
Кардинале заинтересовался кандидатурой Антонио Конте на пост главного тренера и хочет его пригласить. Утверждается, что они встречались ещё когда "Милан" играл с "Тоттенхэмом" в Лиге чемпионов.
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