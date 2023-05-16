  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. В Милане хотят уволить Пиоли. Известен кандидат на замену
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Милане хотят уволить Пиоли. Известен кандидат на замену

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Результаты разочаровали руководство

В Милане хотят уволить Пиоли. Известен кандидат на замену

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Владелец "Милана" Джерри Кардинале недоволен работой Стефано Пиоли в этом сезоне. Специалиста хотят уволить, несмотря на продление контракта всего несколько месяцев назад.

Соглашение со специалистом рассчитано до лета 2025-го, а уйти придется в конце сезона.

Рукововдство не устраивают результаты команды (за исключением Лиги чемпионов, где команда вышла в полуфинал), а также использование летних новичков: ни один из купленных прошлым летом футболистов не играет в основе.

Кардинале заинтересовался кандидатурой Антонио Конте на пост главного тренера и хочет его пригласить. Утверждается, что они встречались ещё когда "Милан" играл с "Тоттенхэмом" в Лиге чемпионов.

По теме
yellow-arrow
Борьба за места в Топ-4 завершена? Итоги 35-го тура Серии А
yellow-arrow
Серия А. Эмполи обеспечил себе место на следующий сезон
yellow-arrow
Леау: Роналдиньо и Криштиану Роналду – мои кумиры. Я учился дриблингу по их нарезкам на YouTube
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Антонио Конте Стефано Пиоли Милан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sportitalia.it

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде