В Милане хотят уволить Пиоли. Известен кандидат на замену

Владелец "Милана" Джерри Кардинале недоволен работой Стефано Пиоли в этом сезоне. Специалиста хотят уволить, несмотря на продление контракта всего несколько месяцев назад.

Соглашение со специалистом рассчитано до лета 2025-го, а уйти придется в конце сезона.

Рукововдство не устраивают результаты команды (за исключением Лиги чемпионов, где команда вышла в полуфинал), а также использование летних новичков: ни один из купленных прошлым летом футболистов не играет в основе.

Кардинале заинтересовался кандидатурой Антонио Конте на пост главного тренера и хочет его пригласить. Утверждается, что они встречались ещё когда "Милан" играл с "Тоттенхэмом" в Лиге чемпионов.