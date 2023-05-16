  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Основной полузащитник Милана будет 6 месяцев восстанавливаться после операции
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Основной полузащитник Милана будет 6 месяцев восстанавливаться после операции

Италия
(1 голосов)

Он травмировался в первом полуфинале против "Интера"

Основной полузащитник Милана будет 6 месяцев восстанавливаться после операции

Фото: Football365

Новина українською

Полузащитник "Милана" Исмаэль Беннасер перенес операцию на правом колене, ему устранили повреждение хреща. Хавбек сборной Алжира был заменен на 17-ой минуте первого полуфинала против "Интера".

Сообщается, что на восстановление Беннасера уйдет 6 месяцев. Он пропустит начало следующего сезона.

В январе "Милан" продлил контракт с Исмаэлем до лета 2027-го. Предыдущий контракт с игроком был рассчитан до лета 2024-го.

В этом сезоне Беннасер провел за "Милан" 40 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего хавбека в 40 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Реал едет в Манчестер, будет ли итальянский финал в Лиге Европы? Расписание футбола на 15-21 мая
yellow-arrow
Невероятная фанатка Наполи разделась на улице и пожаловалась на домогательства. ФОТО
yellow-arrow
В Милане хотят уволить Пиоли. Известен кандидат на замену
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Милан Исмаэль Беннасер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
acmilan.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде