Основной полузащитник Милана будет 6 месяцев восстанавливаться после операции

Полузащитник "Милана" Исмаэль Беннасер перенес операцию на правом колене, ему устранили повреждение хреща. Хавбек сборной Алжира был заменен на 17-ой минуте первого полуфинала против "Интера".

Сообщается, что на восстановление Беннасера уйдет 6 месяцев. Он пропустит начало следующего сезона.

В январе "Милан" продлил контракт с Исмаэлем до лета 2027-го. Предыдущий контракт с игроком был рассчитан до лета 2024-го.

В этом сезоне Беннасер провел за "Милан" 40 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего хавбека в 40 миллионов евро.