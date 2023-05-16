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Основной полузащитник Милана будет 6 месяцев восстанавливаться после операции
Он травмировался в первом полуфинале против "Интера"
Фото: Football365
Полузащитник "Милана" Исмаэль Беннасер перенес операцию на правом колене, ему устранили повреждение хреща. Хавбек сборной Алжира был заменен на 17-ой минуте первого полуфинала против "Интера".
Сообщается, что на восстановление Беннасера уйдет 6 месяцев. Он пропустит начало следующего сезона.
В январе "Милан" продлил контракт с Исмаэлем до лета 2027-го. Предыдущий контракт с игроком был рассчитан до лета 2024-го.
В этом сезоне Беннасер провел за "Милан" 40 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего хавбека в 40 миллионов евро.
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