Мхитарян получил травму в ответном полуфинале ЛЧ Интер – Милан

Генрих Мхитарян травмировался на 44-ой минуте ответного полуфинала Лиги чемпионов "Интер" – "Милан". Его заменил Марсело Брозович.

Генрих скорее всего потянул мышцу. За несколько минут до замены он присел на газон и попросил помощь врачей.

В итоге 34-летний полузащитник не смог продолжить поединок.

Напомним, что Мхитарян в первом полуфинале забил один из двух мячей своей команды в ворота "Милана". Он стал одни из самых возрастных авторов гола в полуфинале Лиги чемпионов.