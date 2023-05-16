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Мхитарян получил травму в ответном полуфинале ЛЧ Интер – Милан

Италия
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На замену вышел Брозович

Мхитарян получил травму в ответном полуфинале ЛЧ Интер – Милан

Фото: Getty Images

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Генрих Мхитарян травмировался на 44-ой минуте ответного полуфинала Лиги чемпионов "Интер" – "Милан". Его заменил Марсело Брозович.

Генрих скорее всего потянул мышцу. За несколько минут до замены он присел на газон и попросил помощь врачей.

В итоге 34-летний полузащитник не смог продолжить поединок.

Напомним, что Мхитарян в первом полуфинале забил один из двух мячей своей команды в ворота "Милана". Он стал одни из самых возрастных авторов гола в полуфинале Лиги чемпионов.

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В статье: Генрих Мхитарян Лига чемпионов Интер (Милан) Милан Марсело Брозович
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