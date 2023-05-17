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Интер вышел в финал Лиги чемпионов в 6-й раз в истории

Италия
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(1 голосов)

И впервые за 13 лет

Интер вышел в финал Лиги чемпионов в 6-й раз в истории

Фото: twitter.com/Inter

Новина українською

"Интер" обыграл "Милан" (1:0) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Единственный гол "нерадзурри" забил Лаутаро Мартинес.

"Интер" выходил в финал Лиги чемпионов или Кубка чемпионов (так турнир назывался раньше) всего 6 раз в истории:

  • В 1964 с "Реалом" (3:1)
  • В 1965 с "Бенфикой" (1:0)
  • В 1967 с "Селтиком" (1:2)
  • В 1972 с "Аяксом" (0:2)
  • В 2010 с "Баварией" (2:0)

Но последний финал еврокубка был не в 2010-м под руководством Жозе Моуриньо в Лиге чемпионов, а всего 3 года назад. Тогда Антонио Конте вывел "нерадзурри" в финал Лиги Европы, где проиграл "Севилье" Хулена Лопетеги (2:3).

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В статье: Лига чемпионов Интер (Милан)
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Комментарии (2)
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KondratCheUa (Чернигов)
17.05.2023 в 00:14
Но последний финал еврокубка был не в 2010-м под руководством Жозе Моуриньо в Лиге чемпионов, а всего 3 года назад. Тогда Антонио..Ооо печатник, что за бред?
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KondratCheUa (Чернигов)
17.05.2023 в 00:17
Я в финале Милан ждал!!)
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