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Интер вышел в финал Лиги чемпионов в 6-й раз в истории
И впервые за 13 лет
Фото: twitter.com/Inter
"Интер" обыграл "Милан" (1:0) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Единственный гол "нерадзурри" забил Лаутаро Мартинес.
"Интер" выходил в финал Лиги чемпионов или Кубка чемпионов (так турнир назывался раньше) всего 6 раз в истории:
- В 1964 с "Реалом" (3:1)
- В 1965 с "Бенфикой" (1:0)
- В 1967 с "Селтиком" (1:2)
- В 1972 с "Аяксом" (0:2)
- В 2010 с "Баварией" (2:0)
Но последний финал еврокубка был не в 2010-м под руководством Жозе Моуриньо в Лиге чемпионов, а всего 3 года назад. Тогда Антонио Конте вывел "нерадзурри" в финал Лиги Европы, где проиграл "Севилье" Хулена Лопетеги (2:3).
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