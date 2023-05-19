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Очередной скандал в Италии. Физиотерапевт Судейского Комитета дисквалифицирован на год

Италия
(1 голосов)

Попытка устроить договорной матч

Очередной скандал в Италии. Физиотерапевт Судейского Комитета дисквалифицирован на год

Express

UA-Футбол
Новина українською
Очередной скандал в итальянском футболе. Как сообщают различные СМИ, в частности, Calcio E Finanza, Главный физиотерапевт Судейского Комитета Италии Клаудио Дефина дисквалифицирован на год за попытку устроить незаконные ставки на матчи. Он пытался договориться с арбитром матчей Серии А Антонио Рапуано. Конкретно - о порядке показывания жёлтых карточек и их количестве.

Как сообщил Рапуано в послании, которое немедленно отправил главе Судейского Комитета Джанлуке Рокки, Дефина заинтересовался числом жёлтых карточек, которое Рапуано может показать в матче Серии А между "Интером" и "Эмполи", состоявшемся 23-го января, и предложил поговорить на эту тему в Telegram. На это Рапуано грубо ответил ему, заблокировал номер его телефона и послал сообщение Рокки.

Также сообщение Рокки отправил другой арбитр Эудженио Аббатиста. Сообщив, что Дефина заявил ему, что сотрудничает с аналитической компанией, которая желает создать приложение с информацией и анализом, позволяющим предсказать число карточек в матчах. Когда Дефина рассказал о разговоре с Рапуано, Аббатиста почувствовал, что что-то неладно, завершил разговор и послал сообщение Рокки.

На суде Федерации Футбола Италии Дефина заявлял, что просто просил Рапуано и Аббатисту предоставить информацию о надёжных статистических сайтах, представляющих данные о жёлтых карточках, показанных арбитрами. Но суд его заявления не принял, отметив прежде всего нарушения этики, и в четверг принял решение дисквалифицировать его на год.

В матче "Интер" - "Эмполи" Рапуано показал семь жёлтых карточек. Четыре - хозяевам, три - гостям. Также показал красную карточку игроку "Интера" Милану Шкриньяру. "Эмполи" выиграл тот матч со счетом 1:0.

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В статье: Серия А
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