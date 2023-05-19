У Спалетти испортились отношения с руководством. Он может покинуть клуб

Лучано Спаллетти не принял предложение контракта от "Наполи" на встрече з владельцем клуба Аурэлио де Лаурентисом. Менеджеру предлагают контракт до лета 2025-го с повышением зарплаты с 2,8 млн. евро до 3,5 млн.

Сообщается, что стороны пытаются найти компромисс, но не исключается, что Лучано покинет клуб.

Рассматривается вариант, при котором Спаллетти останется в клубе до конца контракта летом 2024-го, но это не самый предпочтительный вариант для "Наполи", так как менеджер, который знает что покинет команду в конце сезона, может быть не очень мотивирован.

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В клубе уже рассматривают возможную замену менеджеру, который принес первое за 33 года чемпионство. Так Де Лаурентис уже общался некоторое время с Рафой Бенитесом. Также в команде рассмотрят свободного Антонио Конте и занятых Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта"), Винченцо Итальяно ("Фиорентина") и Кристофа Галтье ("ПСЖ").