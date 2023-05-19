Серия А. Монца вырывает победу в добавленное время

Серия А. 36-й тур

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

: Берарди 45+5 (пен.) - Чуррия 60, Пессина 90+3

: Руан 68 (С, вторая жёлтая)

"Монца" не желает останавливаться. Наиболее успешный новичок Серии А с тех пор, как она вернулась к 20-ти командам (2004-й год), сегодня не проиграл восьмой матч лиги подряд - пять побед и три ничьи. Не проиграл 11-й из 12-ти последних - шесть побед и пять ничьих. Подтвердил впечатляющую победу над "Наполи". Хотя для этого пришлось дождаться удаления в составе соперника и делать камбек в добавленное время.

На 58-ой минуте счет по ударам по воротам был 11:2 в пользу "Сассуоло". Хотя на самом деле его преимущество не было таким огромным, а по владению мячом он даже уступал, но счет 1:0 в его пользу выглядел довольно логично. ВАР подсказал арбитру Альберто Санторо о руке Иццо. В середине первого тайма Ди Грегорио пришлось отбивать удары Байрами и Берарди с игры, предотвращая более ранний гол хозяев.

Незадолго до гола своей команды Ди Грегорио даже чуть не привез. Под прессингом упустив мяч и остановив его лишь перед самой линией. Но вскоре Чуррия замкнул прострел Биринделли, Руан был удален за срыв атаки, и началась новая фаза матча. В итоге лидером по ударам по воротам финальный свисток встретила "Монца". Ничего особо страшного не было. Но на 93-ей минуте Пессина замкнул пас Виньято.

"Монца" уже даже на восьмом месте. А "Сассуоло" на 13-ом и лишь с одной победой в шести последних матчах.