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Спаллетти о возможном уходе из Наполи: Вы должны спросить об этом клуб, а не меня
Ситуация с продлением контракта обостряется
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Наполы" Лучано Спаллетти прокомментировал свое будущее в Неаполе. Коуч неаполитанцев намекает, что уже сообщил клуб о своем решении покинуть команду этим летом.
"Вы должны спросить об этом клуб, а не меня. Не нужно ни о чем договариваться. Я не отказывался ни от одного повышения зарплаты, мне не нужно платить никаких пунктов и нечего делать.
Это неправда, что я получал предложения от других клубов. Неправда также говорить, что я жду предложений от других клубов или что я отклонил какие-нибудь предложения", - сказал итальянский специалист.
Вчера была информация, что 64-летний коуч провел ужин с владельцем "Наполи" Аурелио де Лаурентисом, на котором
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