Спаллетти о возможном уходе из Наполи: Вы должны спросить об этом клуб, а не меня

Главный тренер "Наполы" Лучано Спаллетти прокомментировал свое будущее в Неаполе. Коуч неаполитанцев намекает, что уже сообщил клуб о своем решении покинуть команду этим летом.

"Вы должны спросить об этом клуб, а не меня. Не нужно ни о чем договариваться. Я не отказывался ни от одного повышения зарплаты, мне не нужно платить никаких пунктов и нечего делать. Это неправда, что я получал предложения от других клубов. Неправда также говорить, что я жду предложений от других клубов или что я отклонил какие-нибудь предложения", - сказал итальянский специалист.