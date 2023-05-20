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Спаллетти о возможном уходе из Наполи: Вы должны спросить об этом клуб, а не меня

Италия
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Ситуация с продлением контракта обостряется

Спаллетти о возможном уходе из Наполи: Вы должны спросить об этом клуб, а не меня

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Наполы" Лучано Спаллетти прокомментировал свое будущее в Неаполе. Коуч неаполитанцев намекает, что уже сообщил клуб о своем решении покинуть команду этим летом.

"Вы должны спросить об этом клуб, а не меня. Не нужно ни о чем договариваться. Я не отказывался ни от одного повышения зарплаты, мне не нужно платить никаких пунктов и нечего делать.

Это неправда, что я получал предложения от других клубов. Неправда также говорить, что я жду предложений от других клубов или что я отклонил какие-нибудь предложения", - сказал итальянский специалист.

Вчера была информация, что 64-летний коуч провел ужин с владельцем "Наполи" Аурелио де Лаурентисом, на котором отклонил предложение клуба по продлению контракта. В частности, по слухам, Лучано не согласился на предложение с прологанцией соглашения к лету 2025-го с повышением зарплаты с 2,8 млн. евро до 3,5 млн. евро.

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В статье: Аурелио де Лаурентис Лучано Спаллетти Наполи (Неаполь)
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Источник:
Football Italia

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