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Серия А. Кремонезе разгромлен дома и практически вылетел
1:5 от "Болоньи"
Getty Images/Global Images Ukraine
Серия А. 36-ой тур
Кремона. "Джованни Дзини"
"Кремонезе" - "Болонья" 1:5
Голы: Чофани 90+1 - Арнаутович 14, Фергюсон 27, Пош 46, Орсолини 62, Сансоне 80
"Кремонезе": Карнезекки, Серникола (Афена-Гьян 77), Васкес, Кирикеш (Лочошвили 59), Валери, Кастаньетти (Куальята 70), Мейте, Пикель, Гальдамес (Буонаюто 46), Окереке, Цаджу (Чофани 46)
"Болонья": Скорупски, Пош (Де Сильвестри 65), Бонифаци, Лукуми, Камбиазо, Схутен (Медель 65), Домингес (Моро 59), Орсолини, Фергюсон (Эбишер 59), Барроу, Арнаутович (Сансоне 77)
Предупреждения: Буонаюто 86 - Орсолини 29
Удаление: Орсолини 73 (вторая желтая)
Кремонезе" уже победил прямого конкурента - "Специю" - и вернулся в борьбу против вылета. За несколько дней до этого "Милан" на "Сан Сиро" еле унес от него ноги, сравняв счет в добавленное время. Затем "серо-красные" достойно отыграли против "Ювентуса" в Турине, хотя и проиграли (0:2). С такой формой дома против "Болоньи", не побеждавшей в шести матчах подряд, можно было рассчитывать на успех. Но в итоге получился развал.
Барроу вроде бы пытался нанести крученый удар, но получился навес на голову Арнаутовичу. Угловой Орсолини отскочил от игроков обеих команд, и Фергюсон сориентировался первым. Еще один угловой Риккардо замкнул Пош. Hа 60-ой минуте ВАР помог отменить пенальти в ворота "Болоньи" (там и вправду не было руки), она пошла в атаку, и Моро нашел Орсолини. Последний затем был удален за неосторожный подкат, но Сансоне забил пятый.
Гол Чофани после отскока никак нельзя назвать голом престижа. О каком престиже речь? Тем более, что 0:7 или 0:8 до этого предотвратил вратарь хозяев Карнезекки.
Одно очко "Специи" уже в этом туре - и "Кремонезе" официально вылетит.
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