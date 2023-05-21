Маттеус рассказал, что Тухель был близок к назначению в итальянский гранд

Обладатель "Золотого мяча" и легенда "Баварии" Лотар Маттеус рассказал, что нынешний тренер мюнхенцев Томас Тухель был близок к тому, чтобы возглавить "Ювентус":

"Тухель был близок к назначению в "Ювентус", и "Бавария" начала нервничать. Тухель был без клуба, а "Бавария" не была уверена в Нагельсмане на 100 процентов. Они не могли уволить его после выигрыша требла, поэтому сделали это раньше.

Честно говоря, я думал, что увольнение Юлиана Нагельсмана — это шутка, но тогда было не 1 апреля", - сказал Маттеус.