Серия А. Стратегическая ничья между Лечче и Специей, Коваленко не играл

Серия А. 36-й тур

Лечче. "Виа Дель Маре"

"Лечче" - "Специя" 0:0

"Сампдория" и "Кремонезе" уже вылетели из Серии А, "Эмполи", "Салернитана" и еще 13 команд уже не вылетят. Остается одно место и три команды, не желающие попасть на него - "Лечче", "Специя" и "Верона". В последнем очном матче в сезоне между ними встречались первые двое. И обе решили, что им подходит нулевая ничья. Тем более - после поражения третьей в субботу. Так они и играли.

В первые 64 минуты были нанесены всего семь ударов по воротам и ни одного - в створ. "Лечче" в предыдущем домашнем матче проиграл "Вероне" и боялся еще одного стратегического поражения. "Специя" в предыдущем туре переиграла "Милан" и чувствовала себя раскрепощеннее. Владела мячом почти в два раза больше, кое-что пыталась. Но все очень несмело, неточно, медленно.

Лишь после 64-ой минуты команды зашевелились. Кстати, и тогда "Специя" играла интереснее. В итоге выиграла матч по ударам по воротам со счетом 14:6. Нзола замыкал угловой в упор и немного не попал. Три удара гостей подряд отчаянно заблокировали. В створ в итоге в матче состоялся лишь один удар. Причем нанес его "Лечче". Стрефецца, издали, прямо по центру.

"Лечче" в трех очках над зоной вылета и в двух над "Специей". "Специя" в одном над "Вероной" и зоной вылета. Эта ничья несомненно стала полезной. Потому на нее так быстро и согласились.

Виктор Коваленко остался в запасе. Наставник "Специи" Леонардо Семпличи произвел лишь три замены. Заменил одного из опорников, но не на украинца.

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Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Фиорентина" 1:1

Голы: Санабрия 66 - Йович 48