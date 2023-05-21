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Аллегри: У меня контракт с Ювентусом на два года, и я выступаю за то, чтобы остаться
Тренер не стремится менять клуб
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал, что думает о своем будущем в клубе.
"Я уже общался с руководством и поделился своими идеями. Но сейчас говорить о будущем нет смысла, потому что впереди важные матчи. У меня контракт на два года и, что касается моего выбора, я на сто процентов за то, чтобы остаться. Но это решать не мне", – говорит коуч.
Напомним, в нынешнем сезоне Серии А "Ювентус" размещается на второй строчке турнирной таблицы. С клуба могут снять 12 очков из-за финансовых нарушений.
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