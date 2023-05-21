Аллегри: У меня контракт с Ювентусом на два года, и я выступаю за то, чтобы остаться

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал, что думает о своем будущем в клубе.

"Я уже общался с руководством и поделился своими идеями. Но сейчас говорить о будущем нет смысла, потому что впереди важные матчи. У меня контракт на два года и, что касается моего выбора, я на сто процентов за то, чтобы остаться. Но это решать не мне", – говорит коуч.