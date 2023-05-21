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Наполи - Интер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine
"Наполи" уже оформил чемпионский титул и обеспечил себе путевку в групповой этап следующей Лиги чемпионов. Впрочем, в течение последней недели процессы внутри клуба вызывают вопросы, ведь для главного тренреа Лучано Спаллетти, несмотря на результат, этот сезон может стать последним в клубе. У "Интера" к концу сезона все наоборот: лучше не придумаешь. Миланцы вышли в финал ЛЧ и имеют восьмиматчевую победную серию. Остановит ли их кто-нибудь?
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Чемпионат Италии 36-й тур
21 мая. Начало в 19:00
"Наполи" - "Интер"
Трансляция – MEGOGO
Текстовая трансляция -
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