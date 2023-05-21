Наполи - Интер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Наполи" уже оформил чемпионский титул и обеспечил себе путевку в групповой этап следующей Лиги чемпионов. Впрочем, в течение последней недели процессы внутри клуба вызывают вопросы, ведь для главного тренреа Лучано Спаллетти, несмотря на результат, этот сезон может стать последним в клубе. У "Интера" к концу сезона все наоборот: лучше не придумаешь. Миланцы вышли в финал ЛЧ и имеют восьмиматчевую победную серию. Остановит ли их кто-нибудь?

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Чемпионат Италии 36-й тур

21 мая. Начало в 19:00

"Наполи" - "Интер"

Трансляция – MEGOGO

Текстовая трансляция - UA-Футбол