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Наполи - Интер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Италия
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Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Наполи - Интер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Наполи" уже оформил чемпионский титул и обеспечил себе путевку в групповой этап следующей Лиги чемпионов. Впрочем, в течение последней недели процессы внутри клуба вызывают вопросы, ведь для главного тренреа Лучано Спаллетти, несмотря на результат, этот сезон может стать последним в клубе. У "Интера" к концу сезона все наоборот: лучше не придумаешь. Миланцы вышли в финал ЛЧ и имеют восьмиматчевую победную серию. Остановит ли их кто-нибудь?

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Чемпионат Италии 36-й тур
21 мая. Начало в 19:00
"Наполи" - "Интер"
Трансляция – MEGOGO
Текстовая трансляция - UA-Футбол

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Наполі — Інтер дивитися онлайн
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В статье: Интер (Милан) Наполи (Неаполь) смотреть футбол онлайн
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