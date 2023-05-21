Серия А. Наполи - Интер 3:1. Репетиция финала Лиги Чемпионов не удалась

Серия А. 36-ой тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Интер" 3:1

Голы: Ангисса 67, Ди Лоренцо 85, Гаэтано 90+4 - Лукаку 82

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким (Жезус 74), Оливера, Лоботка, Ангисса, Зелински (Гаэтано 83), Элмас (Распадори 69), Осимхен (Симеоне 69), Кварацхелия (Политано 83)

"Интер": Онана, Д'Амброзио, Де Фрай, А. Бастони (Ачерби 58), Белланова (Думфриз 74), Гальярдини, Барелла (Брозович 58), Асллани, Гозенс (Лаутаро Мартинес 80), Лукаку, Корреа (Димарко 74)

Предупреждения: Элмас 65 - Гальярдини 19

Удаление: Гальярдини 41 (вторая желтая)

Главный арбитр: Ливио Маринелли

В анонсе матча я выражал сожаление, что он происходит именно сейчас. Встреча нового чемпиона Италии и финалиста Лиги Чемпионов могла быть гораздо более острой, драматичной, интересной, если бы "Наполи" еще не взял Скудетто, а "Интер" не пребывал между полуфиналом ЛЧ и финалом Кубка Италии и не заменил сегодня в стартовом составе восьмерых по сравнению с матчем против "Милана". Но в итоге матч более чем удался.

Подавляющую его часть "Наполи" просто сидел на воротах Онаны. Итоговая статистика - 22:6 по ударам, 71:29 по владению мячом. Даже до удаления счет по владению мячом был 69:31. А само удаление было весьма странным. Роберто Гальярдини будто искал его. Уже к 41-ой минуте совершил четыре фола, каждый из которых тянул на желтую карточку. Ливио Маринелли наконец это надоело.

Как сразу же начали писать шутники в соцсетях, "Интер" наигрывает тактику к финалу Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити". В том числе и игру вдесятером.

Долго репетицией "нерадзурри" могли быть весьма довольны. Они четко перекрывали соперника. Осимхен и Кварацхелия, не совсем здоровые, были незаметны. Как раз опорник Ангисса создал два единственных момента "везувиани" до перерыва. Он получил два паса вразрез (с игры и со штрафного) и пробивал низом. Дважды не хватило совсем немного точности. Не хватило и Лукаку при ударах в контратаках - в ближний угол и головой.

Во втором тайме мало изменилось. Ди Лоренцо начал плотным ударом при розыгрыше углового, но Онана отбил в ближнем углу. И все же в середине тайма "Интер" просел и пропустил. Крученый удар Кварацхелии Онана еще отбил. А Ангиссу в центре штрафной заблокировали. Но когда последнего вновь оставили там же без присмотра, он развернулся и пробил. Мяч подскочил перед Онаной и от его руки залетел в "девятку".

Минут десять после гола "Интер" играл так, будто пропущенный его не интересует, и он лишь желает сохранить силы на финал Кубка в среду. Но затем замены начали работать. Удар головой вышедшего на замену Думфриза защитник вытащил с линии. Вышедший на замену Димарко прострелил, Лукаку выставил ногу мимо Жезуса (вот замена "Наполи" не сыграла) и забил.

И все же "Наполи" вырвал победу. Силы и организованности "Интеру" не хватило. Из-за своих замен он не успел перестроиться на оборону, и капитан правый защитник Ди Лоренцо сместился в центр и классно закрутил в дальнюю "девятку". А в добавленное время в контратаках Онана спас от Политано и не сумел спасти от дебютного гола воспитанника клуба Гаэтано. Вратарь остался один против него и Распадори.

Серия "Интера" из пяти побед подряд в лиге и восьми во всех турнирах прервана. Теперь пятое место в лиге ("Милан") отстает от него лишь на два очка и дополнительные показатели. Необходимая жертва в таком плотном календаре? Пожалуй. А "Наполи" впервые в своей истории переиграл всех 19 соперников в Серии А в одном сезоне. Ну и преподнес красивый подарок своему тренеру Лучано Спаллетти, который, возможно, покидает клуб.