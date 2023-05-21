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Наполи - Интер 3:1. Борьба за зону ЛЧ обостряется. Видео обзор матча

Италия
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У "Лацио" есть шанс обойти "нерадзурри"

Наполи - Интер 3:1. Борьба за зону ЛЧ обостряется. Видео обзор матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В рамках 36-го тура чемпионата Италии "Наполи" на своем поле обыграл миланский "Интер". "Неаполитанцы" открыли счет на 67-й минуте. На 82-й минуте "нерадзурри", играя в меньшинстве, установили паритет на табло. Однако после этого хозяева выдали мощный отрезок и через 9 минут дважды поразили ворота команды Симоне Индзаги. С местом "Наполи" в таблице все понятно, а вот "Интер" продолжает борьбу за место в Лиге чемпионов – если сегодня "Лацио" на выезде переигрывает "Удинезе", то миланский клуб упадет на 4-е место.

Серия А. 36-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Интер" 3:1

Голы: Ангисса 67, Ди Лоренцо 85, Гаэтано 90+4 - Лукаку 82

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В статье: Интер (Милан) Наполи (Неаполь)
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