Наполи - Интер 3:1. Борьба за зону ЛЧ обостряется. Видео обзор матча

В рамках 36-го тура чемпионата Италии "Наполи" на своем поле обыграл миланский "Интер". "Неаполитанцы" открыли счет на 67-й минуте. На 82-й минуте "нерадзурри", играя в меньшинстве, установили паритет на табло. Однако после этого хозяева выдали мощный отрезок и через 9 минут дважды поразили ворота команды Симоне Индзаги. С местом "Наполи" в таблице все понятно, а вот "Интер" продолжает борьбу за место в Лиге чемпионов – если сегодня "Лацио" на выезде переигрывает "Удинезе", то миланский клуб упадет на 4-е место.

Серия А. 36-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Интер" 3:1

Голы: Ангисса 67, Ди Лоренцо 85, Гаэтано 90+4 - Лукаку 82