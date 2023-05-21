Серия А. Крайне сомнительный пенальти Иммобиле приближает Лацио к Лиге Чемпионов

Серия А. 36-й тур

Удине. "Дачия Арена"

"Удинезе" - "Лацио" 0:1

Гол: Иммобиле 61 (пен.)

"Удинезе": Сильвестри, Н. Перес, Бийол, Мазина, Перейра, Уолас, Арслан (Несторовски 71), Ловрич, Удоджи (Зеегелаар 71), Самарджич (Вивальдо 86), Бету (Товен 86)

"Лацио": Проведель, Лаццари (Марушич 75), Казале, А. Романьоли, Хюсай, Весино, С. Милинкович-Савич, Луис Альберто, Фелипе Андерсон (Педро 46), Иммобиле, Дзакканьи (Башич 86)

Предупреждения: Удоджи 39, Перейра 71 - Фелипе Андерсон 22

Главный арбитр: Лука Пайретто

В концовке сезона при плотной турнирной таблице такое происходит. "Милан" выиграл в субботу, сократил отставание от четвертого места "Лацио" до одного очка и начал оказывать на его давление. С другой стороны, "Интер" проиграл в воскресенье, в понедельник "Ювентусу" могут снять очки. То есть "лациале" могут начать 37-ой тур на втором месте. Для этого, правда, нужно было и самим побеждать. Но вот с этим удалось справиться.

"Удинезе" практически прекратил искать победы. Вместе с тем, дома проигрывать не желает. Лишь два поражения в нынешнем сезоне, три победы и две ничьи в пяти матчах против других грандов. Еще и сам "Лацио" неделю тому еле спасся дома от поражения от аутсайдера "Лечче", выиграл лишь один из предыдущих пяти матчей. Маурицио Сарри жестко говорит о бесхарактерности, выключениях команды. Однако сегодня характера и света хватило.

61 процент владения мячом - признак реального доминирования. Команда Сарри играла серьезно, собранно, искала гол. Правда, долго не могла найти. Ее удары блокировали. Попытку головой Иммобиле под перекладину Сильвестри отбил уверенно. Луис Альберто закручивал в "девятку" и чуть-чуть не попал. А команда Андреа Соттила иногда довольно опасно контратаковала. Хотя у нее и таких ударов не было.

Второй тайм фаворит начал еще мощнее, еще энергичнее. Луис Альберто, Педро и Иммобиле разыграли, Чиро выскочил один-на-один. Сильвестри упал, но успел оставить руку и спас. Мощный удар Весино издали чуть не попал. А затем Иммобиле прорвался слева в центр и начал падать еще до контакта с Мазиной (заменившим дисквалифицированного лидера обороны Бекао). Который сам искал. ВАР не вмешался, поскольку контакт был.

Сам же Чиро и реализовал и стал третьим игроком за последние 19 лет, прямо участвовавшим в 200 голах за одну команду в Серии А. 162 гола и 38 ассистов.

Далее Луис Альберто вывел Милинковича-Савича на вратаря (хотя у того удар не вышел). Романьоли пробил головой - Сильвестри кончиками пальцев перевел в стойку. Проценты владения мячом "Лацио" даже повышались минуты до 80-ой, и он уверенно держал игру в руках. А "Удинезе" пытался забить забросом Самарджича из центра поля или заблокированными ударами. Несторовски забил головой из офсайда.

В шести предыдущих очных матчах в лиге состоялись по одной гостевой победе и четыре ничьи. То есть соперник для "Лацио" серьезный. Тем более - учитывая домашнюю форму "Удинезе" в нынешнем сезоне и проблемы "лациале" в последних матчах против всех. Потому такая победа может называться чемпионской. Точнее - лигочемпионской. После нее для обеспечивания места в Топ-4 в двух последних турах нужно набрать всего лишь два очка.