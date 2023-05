Спаллетти подтвердил возможный уход из Наполи летом

Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти всерьез рассматривает вариант с уходом из клуба по окончании сезона. Неаполитанцы ужеи начали работу над поиском нового руководителя.

К слову, вчера "Наполи" принимал "Интер" в рамках 36-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 3:1.

Ранее сообщалось, 64-летний коуч провел ужин с владельцем "Наполи" Аурелио де Лаурентисом, на котором отклонил предложение клуба по продлению контракта. В частности, по слухам, Лучано не согласился на предложение с пролонгацией соглашения к лету 2025-го с повышением зарплаты с 2,8 млн евро до 3,5 млн евро.

Напомним, что Лучано принес "неррадзури" первое золото за 33 года.

Luciano Spalletti is seriously considering to leave Napoli at the end of the season. It’s concrete possibility, as Napoli are exploring options for replacement. ???????? #Napoli



“The decision has been made, we’re just waiting to communicate that”, Spalletti said after today’s game. pic.twitter.com/0WcgA76iHG