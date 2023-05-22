  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Спаллетти подтвердил возможный уход из Наполи летом
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Спаллетти подтвердил возможный уход из Наполи летом

Италия
(1 голосов)

Специалист признался, что решение уже принято

Спаллетти подтвердил возможный уход из Наполи летом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти всерьез рассматривает вариант с уходом из клуба по окончании сезона. Неаполитанцы ужеи начали работу над поиском нового руководителя.

"Решение принято, мы просто ждем (подходящего момента), чтобы сообщить об этом", — приводит слова Спаллетти журналист Фабрицио Романо.

К слову, вчера "Наполи" принимал "Интер" в рамках 36-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 3:1.

Ранее сообщалось, 64-летний коуч провел ужин с владельцем "Наполи" Аурелио де Лаурентисом, на котором отклонил предложение клуба по продлению контракта. В частности, по слухам, Лучано не согласился на предложение с пролонгацией соглашения к лету 2025-го с повышением зарплаты с 2,8 млн евро до 3,5 млн евро.

Напомним, что Лучано принес "неррадзури" первое золото за 33 года.

По теме
yellow-arrow
Рома - Салернитана: Анонс и прогноз матча Серии А на 22.05.2023
yellow-arrow
Серия А. Крайне сомнительный пенальти Иммобиле приближает Лацио к Лиге Чемпионов
yellow-arrow
Наполи - Интер 3:1. Борьба за зону ЛЧ обостряется. Видео обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лучано Спаллетти Наполи (Неаполь)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Fabrizio Romano

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде