Спаллетти подтвердил возможный уход из Наполи летом

Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти всерьез рассматривает вариант с уходом из клуба по окончании сезона. Неаполитанцы ужеи начали работу над поиском нового руководителя.

"Решение принято, мы просто ждем (подходящего момента), чтобы сообщить об этом", — приводит слова Спаллетти журналист Фабрицио Романо.

К слову, вчера "Наполи" принимал "Интер" в рамках 36-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 3:1.

Ранее сообщалось, 64-летний коуч провел ужин с владельцем "Наполи" Аурелио де Лаурентисом, на котором отклонил предложение клуба по продлению контракта. В частности, по слухам, Лучано не согласился на предложение с пролонгацией соглашения к лету 2025-го с повышением зарплаты с 2,8 млн евро до 3,5 млн евро.

Напомним, что Лучано принес "неррадзури" первое золото за 33 года.