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Владелец Наполи определился с кандидатом на замену Лучано Спаллетти

Италия
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Неочевидный кандидат

Владелец Наполи определился с кандидатом на замену Лучано Спаллетти

Calcio Atalanta

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Владелец "Наполи" Аурэлио Де Лаурентис собирается назначить главного тренера "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини, в случае ухода Лучано Спаллетти из клуба. Контракт с 65-летним менеджером собираются заключить на 2 года.

Сообщается, что получать опытный итальянец будет 4 миллиона евро в год чистыми. "Аталанту", в свою очередь, пригласят возглавить Ивана Юрича из "Торино".

"Наполи" сменит схему на 3-4-3 в случае прихода Гасперини. Скорее вссего это повлечет за собой определенное количество трансферов.

"Аталанта" Гасперини идет 6-м месте за 2 тура до конца чемпионата. Команда отстает от 6-го "Милана" всего на 3 очка.

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В статье: Аурелио де Лаурентис Джан Пьеро Гасперини Лучано Спаллетти Наполи (Неаполь)
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Источник:
tuttonapoli.net

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