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Официально. С Ювентуса снова сняли очки по делу о приросте капитала

Италия
Обновлено
(2 голосов)

Теперь "старая синьора" идет на 7-м месте в Серии А

Официально. С Ювентуса снова сняли очки по делу о приросте капитала

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Апелляционный суд Итальянской федерации футбола (FIGC) принял решение снять с "Ювентуса" 10 очков в деле о приросте капитала. Теперь у туринцы идут на 7-м месте в Серии А с 59-ю очками.

Санкция близка к изначально запрашиваемым прокурором FIGC Джузеппе Чайном 11 очкам. Это решение окончательно.

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Напомним, что в январе у "Ювентуса" вычли 15 очков в деле о приросте капитала, после чего клуб подпл апелляцию. В итоге весной апелляция была принята и очки вновь вернули, после чего дело перешло в апелляционный суд Итальянской федерации футбола (FIGC).

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В статье: Ювентус (Турин)
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Источник:
getfootballnewsitaly.com

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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарниця)
22.05.2023 в 22:05
... окуляри знову повернули....
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+2
0
alexrico11 (Кривий Ріг)
22.05.2023 в 22:07
окуляри нннада?
Ответить
+1
-1

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