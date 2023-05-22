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Официально. С Ювентуса снова сняли очки по делу о приросте капитала
Теперь "старая синьора" идет на 7-м месте в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine
Апелляционный суд Итальянской федерации футбола (FIGC) принял решение снять с "Ювентуса" 10 очков в деле о приросте капитала. Теперь у туринцы идут на 7-м месте в Серии А с 59-ю очками.
Санкция близка к изначально запрашиваемым прокурором FIGC Джузеппе Чайном 11 очкам. Это решение окончательно.
Напомним, что в январе у "Ювентуса" вычли 15 очков в деле о приросте капитала, после чего клуб подпл апелляцию. В итоге весной апелляция была принята и очки вновь вернули, после чего дело перешло в апелляционный суд Итальянской федерации футбола (FIGC).
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