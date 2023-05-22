Рома – Салернитана. 2:2. Неожиданная ничья для Жозе, под угрозой попадание в еврокубки – Видео

"Рома" неожиданно поделила очки с "Салернитаной" (2:2) в 36-м туре Серии А. Это ставит под вопрос попадание команды Жозе Моуриньо в еврокубки. Снятие очков с "Ювентуса" подняло "римлян" в турнирной табилце, но "Ювентус" продолжает бороться и в последних двух турах имеет шансы опередить "Рому".

Серия А. 36-ой тур

"Рома" – "Салернитана". 2:2.

Голы: 12' А. Кандрева, 54' Б. Диа – 47' С. Эль Шаарави, 83' Н. Матич

Отмененный гол: 45+1' Р. Ибанез