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Рома – Салернитана. 2:2. Неожиданная ничья для Жозе, под угрозой попадание в еврокубки – Видео

Италия
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Жозе не пользуется отобранными у "Ювентуса" очками

Рома – Салернитана. 2:2. Неожиданная ничья для Жозе, под угрозой попадание в еврокубки – Видео

Фото: Getty Images

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"Рома" неожиданно поделила очки с "Салернитаной" (2:2) в 36-м туре Серии А. Это ставит под вопрос попадание команды Жозе Моуриньо в еврокубки. Снятие очков с "Ювентуса" подняло "римлян" в турнирной табилце, но "Ювентус" продолжает бороться и в последних двух турах имеет шансы опередить "Рому".

Серия А. 36-ой тур

"Рома" – "Салернитана". 2:2.

Голы: 12' А. Кандрева, 54' Б. Диа – 47' С. Эль Шаарави, 83' Н. Матич

Отмененный гол: 45+1' Р. Ибанез

Удаление: 90+5' П. Соуза

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В статье: Жозе Моуриньо Рома (Рим) Салернитана (Салерно)
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