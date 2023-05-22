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Рома – Салернитана. 2:2. Неожиданная ничья для Жозе, под угрозой попадание в еврокубки – Видео
Жозе не пользуется отобранными у "Ювентуса" очками
Фото: Getty Images
"Рома" неожиданно поделила очки с "Салернитаной" (2:2) в 36-м туре Серии А. Это ставит под вопрос попадание команды Жозе Моуриньо в еврокубки. Снятие очков с "Ювентуса" подняло "римлян" в турнирной табилце, но "Ювентус" продолжает бороться и в последних двух турах имеет шансы опередить "Рому".
Серия А. 36-ой тур
"Рома" – "Салернитана". 2:2.
Голы: 12' А. Кандрева, 54' Б. Диа – 47' С. Эль Шаарави, 83' Н. Матич
Отмененный гол: 45+1' Р. Ибанез
Удаление: 90+5' П. Соуза
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