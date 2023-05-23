Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эмполи – Ювентус. 4:1. Реакция на снятие очков или просто плохой матч? – Видео
Фото: Getty Images
"Ювентус" разгромно уступил "Эмоли" (1:4) в гостях. За 5 минут до игры стало известно, что со "старой синьоры" снова снимут очки – слабое оправдание, так как игроки могли об этом узнать минимум в перерыве.
В итоге "туринцы" пропускают вперед "Рому" и пока пролетают мимо еврокубков, занимая 7-е место в Серии А после 36-ти туров.
Серия А. 36-й тур
"Эмполи" – "Ювентус". 4:1.
Голы: 18', 48' Капуто Ф., 21' Луперто С., 48' Пикколи Р. – 48' Кьеза. Ф
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- "По выражению лиц они были так счастливы принять участие в этом", - Ребров дал совет Бальде и Роберто после записи скандального видео
- Забарный провел отличный матч против МЮ. Борнмут сделал нарезку лучших действий украинца. ВИДЕО
- Первая лига. ЛНЗ переигрывает Карпаты и гарантирует себе место в переходных матчах
- В УПЛ бьют арбитра, Винисиус - жертва расистов, смешная Бавария, Малиновский мимо ЛЧ
- Когда-то девушка Де Брюйне изменила ему с Куртуа. Кевин мстит Тибо голами
- Невероятная фанатка Наполи разделась на улице и пожаловалась на домогательства. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн