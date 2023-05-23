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Эмполи – Ювентус. 4:1. Реакция на снятие очков или просто плохой матч? – Видео

Италия
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Эмполи – Ювентус. 4:1. Реакция на снятие очков или просто плохой матч? – Видео

Фото: Getty Images

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"Ювентус" разгромно уступил "Эмоли" (1:4) в гостях. За 5 минут до игры стало известно, что со "старой синьоры" снова снимут очки – слабое оправдание, так как игроки могли об этом узнать минимум в перерыве.

В итоге "туринцы" пропускают вперед "Рому" и пока пролетают мимо еврокубков, занимая 7-е место в Серии А после 36-ти туров.

Серия А. 36-й тур

"Эмполи" – "Ювентус". 4:1.

Голы: 18', 48' Капуто Ф., 21' Луперто С., 48' Пикколи Р. – 48' Кьеза. Ф

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В статье: Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри
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