Эмполи – Ювентус. 4:1. Реакция на снятие очков или просто плохой матч? – Видео

"Ювентус" разгромно уступил "Эмоли" (1:4) в гостях. За 5 минут до игры стало известно, что со "старой синьоры" снова снимут очки – слабое оправдание, так как игроки могли об этом узнать минимум в перерыве.

В итоге "туринцы" пропускают вперед "Рому" и пока пролетают мимо еврокубков, занимая 7-е место в Серии А после 36-ти туров.

Серия А. 36-й тур

"Эмполи" – "Ювентус". 4:1.

Голы: 18', 48' Капуто Ф., 21' Луперто С., 48' Пикколи Р. – 48' Кьеза. Ф