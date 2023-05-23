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Ди Мария покинет Ювентус в конце сезона

Италия
(1 голосов)

Переговоры о новой сделки провалились

Ди Мария покинет Ювентус в конце сезона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Ювентуса" Анхель Ди Мария покинет клуб в конце сезона. Об этом пишет инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter.

Согласно информации журналиста, аргентинец в ближайшие недели будет оценивать варианты для продолжения карьеры, так как переговоры с руководством "бьянконери" о пролонгации контракта не увенчались успехом.

35-летний Ди Мария покинет Турин этим летом в качестве свободного агента. Интерес к полузащитнику проявляют клубы из Саудовской Аравии, однако приоритет Анхеля - остаться в европейском футболе.

В текущем сезоне аргентинец провел 38 матчей за "Ювентус" во всех турнирах, забил 8 голов и выполнил 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 10 млн евро.

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В статье: Ювентус (Турин) Анхель Ди Мария
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Источник:
Fabrizio Romano

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Комментарии (1)
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Nevermore (Донецк)
23.05.2023 в 09:01
дураки
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