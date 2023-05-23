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Ди Мария покинет Ювентус в конце сезона
Переговоры о новой сделки провалились
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Ювентуса" Анхель Ди Мария покинет клуб в конце сезона. Об этом пишет инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter.
Согласно информации журналиста, аргентинец в ближайшие недели будет оценивать варианты для продолжения карьеры, так как переговоры с руководством "бьянконери" о пролонгации контракта не увенчались успехом.
35-летний Ди Мария покинет Турин этим летом в качестве свободного агента. Интерес к полузащитнику проявляют клубы из Саудовской Аравии, однако приоритет Анхеля - остаться в европейском футболе.
В текущем сезоне аргентинец провел 38 матчей за "Ювентус" во всех турнирах, забил 8 голов и выполнил 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 10 млн евро.
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