Ди Мария покинет Ювентус в конце сезона

Полузащитник "Ювентуса" Анхель Ди Мария покинет клуб в конце сезона. Об этом пишет инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter.

Согласно информации журналиста, аргентинец в ближайшие недели будет оценивать варианты для продолжения карьеры, так как переговоры с руководством "бьянконери" о пролонгации контракта не увенчались успехом.

35-летний Ди Мария покинет Турин этим летом в качестве свободного агента. Интерес к полузащитнику проявляют клубы из Саудовской Аравии, однако приоритет Анхеля - остаться в европейском футболе.

В текущем сезоне аргентинец провел 38 матчей за "Ювентус" во всех турнирах, забил 8 голов и выполнил 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 10 млн евро.