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Фиорентина - Интер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция финала Кубка Италии

Италия
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Прямая LIVE трансляция финала Кубка Италии

Фиорентина - Интер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция финала Кубка Италии

Фото: twitter.com/Inter

UA-Футбол
Новина українською

Уже известны чемпион и обладатель Суперкубка, а сегодня будет разыгран последний трофей Италии – Кубок. В финале столкнуться, как бы это забавно не звучало, финалисты еврокубков: "Фиорентина" с "Интером". "Фиалки" проводят отличный сезон, выйдя в финал Лиги конференций, а "Интер" ещё лучше – в добавок к кубку "нерадзурри" вышли в финал Лиги чемпионов и завоевали уже упомянутый Суперкубок.

Сможет ли "фиорентина" что-то противопоставить команде Симоне Индзаги, которая в последнее время уступила только чемпионам из Неаполя?

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Кубок Италии. Финал
24 мая. Начало в 22:00
"Фиорентина" - "Интер"
Трансляция – MEGOGO
Текстовая трансляция - UA-Футбол

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В статье: Интер (Милан) Кубок Италии Фиорентина (Флоренция) смотреть футбол онлайн
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