Жозе Моуриньо на пресс-конференции после матча с "Салернитаной" (2:2) прокомментировал возможность попадания в Лигу чемпионов по итогам этого сезона. Португальский специалист заяил, что не ставил цели выйти в главный еврокубок с теми трансферами, что были прошлым летом.

"Я никогда не говорил о цели выйти в Лигу чемпионов, я всегда стараюсь быть честным. Мне не нравится продавать дым.

Есть тренеры, игроки, клубы, которые играют только один финал еврокубков в своей жизни, и им везет. Представьте, что мы сделаем это два раза подряд подряд. Это отличный сезон для меня, потому что он в любом случае становится историческим. Но я хочу сыграть этот финал (в Лиге Европы).

(Тиагу) Пинту говорил о Лиге чемпионов? Это его проблема. Пинту – менеджер, я – тренер. Мы очень близкие друзья, но у нас могут быть разные мнения. Для меня вопрос никогда так не стоял. Мы способны творить историю, и мы хотим творить ее снова.

Но выйти в Лигу чемпионов (через чемпионат), потратив 7 миллионов на (трансферном) рынке, – это не история, это даже не чудо, а Иисус Христос, который отправился в Рим и прогулялся по Ватикану", – сказал Моуриньо.

"Рома" сыграет в финале Лиги Европы с "Севильей" 31-го мая. Если команда Жозе завоюет трофей, она получит путевку в Лигу чемпионов, независимо от места, на котором финиширует в Серии А.