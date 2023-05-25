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Андрей Шевченко уверен, что Милан провел хороший сезон
Россонери удалось дойти до полуфинала Лиги чемпионов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий "Милана" Андрей Шевченко оценил нынешний сезон для "россонери".
"Трудно признавать, но "Интер" победил заслуженно. Несмотря на многие трудности, это был действительно хороший сезон для "Милана", им удалось дойти до полуфинала Лиги чемпионов, они до сих пор претендуют на четвертое место в чемпионате.
Леау? Он важный игрок. Будем надеяться, что он останется. Я читал слова Паоло (Мальдини – прим.), что он останется. Рафаэл может вырасти в еще лучшего игрока.
Летние трансферы команды? Я очень хорошо знаю Паоло, он сделает все, чтобы усилить команду вместе с Массарой. Вы должны верить в них", — сказал Шевченко.
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