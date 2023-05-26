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Спаллетти набил тату с третим скудетто Наполи – Фото

Италия
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Фото показал тату-мастер

Спаллетти набил тату с третим скудетто Наполи – Фото

Фото: calcionapoli1926.it

Новина українською

Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти набил татуировку с третьим скудетто для клуба. Об этом рассказал тату-мастер итальянского специалиста.

GALLERY Spalletti and his love for Naples, gets his third Scudetto tattooed! All photos - image 3

"Наполи" в этом годузавоевал первое чемпионство за 33 года. Скудетто стало также первым для Лучано Спалетти в его карьере. Специалисту 64 и он тренирует в Серии А с середины 90-х.

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Напомним, что Лучано может уйти этим летом из "Наполи". Сообщаелось, что у специалиста испортились отношения с президентом Аурэлио Де Лаурентисом.

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В статье: Лучано Спаллетти Наполи (Неаполь)
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Источник:
calcionapoli1926.it

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