Спаллетти набил тату с третим скудетто Наполи – Фото

Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти набил татуировку с третьим скудетто для клуба. Об этом рассказал тату-мастер итальянского специалиста.

"Наполи" в этом годузавоевал первое чемпионство за 33 года. Скудетто стало также первым для Лучано Спалетти в его карьере. Специалисту 64 и он тренирует в Серии А с середины 90-х.

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Напомним, что Лучано может уйти этим летом из "Наполи". Сообщаелось, что у специалиста испортились отношения с президентом Аурэлио Де Лаурентисом.