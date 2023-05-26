УЕФА может отстранить Ювентус от еврокубков из-за дела о фиктивном приросте капитала

УЕФА рассматривает отстранение "Ювентуса" от еврокубков из-за дела о фиктивном приросте капитала. Рассматривается срок от одного до нескольких сезонов.

За дело о фиктивном приросте капитала Федерация футбола Италии сняла с "Ювентуса" 10 очков в чемпионате Италии, но это не единственная причина, почему "старую синьору" могут отстранить.

Так, руководство УЕФА в частности, удивляет пассивность нового руководства "Ювентуса" в отношении Суперлиги. Клуб остается участником-основателем турнира, но президент "Барселоны" Жоан Лапорта, к примеру, ездил на встречу с главой ассоциации Александром Чеферином, чтобы попросить не делать решений связанных с делом Негрейры до вердикта суда.

Помимо этого, у "синьоры" есть проблемы с финансовым фэйр-плей. Клуб выплатил УЕФА тольо 3,5 миллиона евро штрафа из 19-ти, о которых стороны договорились. Считается также что договор заключался основываясь на подделаной отчетности "Юве".

"Ювентус" занимает в Серии А 7-е место за 2 тура до конца. "Туринцы" отстают от 6-ой "Ромы" на 1 очко и пока не попадают даже в Лигу конференций.