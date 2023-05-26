Серия А. Сампдория и Сассуоло порадовали публику в концовке унылого сезона

Серия А. 37-й тур

Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Сампдория" - "Сассуоло" 2:2

Голы: Габбьядини 8, Эрлич 78 (автогол) - Берарди 9, Энрике 11

"Сампдория" вылетает из Серии А с последнего места, и это еще не главная ее проблема. Клубу угрожает банкротство. У "Сассуоло" с финансами все замечательно, он и в нынешнем сезоне заработал на трансферах. Но это вновь пошло в ущерб игре и особенно - результатам. Вне Топ-10 и еще до начала тура без математических шансов попасть на восьмое место, которое может стать еврокубковым. Одна победа в семи последних матчах, включая сегодняшний.

Впрочем, сегодня обе команды раскрепостились и порадовали болельщиков веселым матчем. С сорока ударами по воротам и четырьмя голами. Особенно весело было в первые 11 минут. Когда Габбьядини открыл счет, но Берарди и Энрике устроили камбек. Маноло перехватил мяч у Феррари и вышел один-на-один. Доменико замкнул прострел Сейде слева, Матеус головой - навес Зортеа справа. А в последней стадии матча Консильи отбил удар Квальяреллы в Эрлича.

40-летний Квальярелла провел свой последний домашний матч за "Сампдорию", был заменен на 88-ой минуте под овацию трибун и не сдерживал слез.