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Ювентус решил, кем заменить Аллегри. В шорт-листе три известных тренера
Туринцы не доверяют тренеру
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может летом покинуть клуб. На его место уже ищут замену.
Туринцы уже сформировали шорт-лист специалистов, которых можно пригласить в случае отставки Аллегри. Среди них - Игорь Тудор из "Марселя", Сержиу Консейсау из "Порту" и Тиаго Мотта из "Болоньи".
У Тудора уже был опыт работы в Италии, когда возглавлял. Была информация, что Игорь решил покинуть "Марсель". У Консейсау нет опыта работы в Серии А. Он с лета 2017 года возглавляет "Порту".
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