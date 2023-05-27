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Ювентус решил, кем заменить Аллегри. В шорт-листе три известных тренера

Италия
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Туринцы не доверяют тренеру

Ювентус решил, кем заменить Аллегри. В шорт-листе три известных тренера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может летом покинуть клуб. На его место уже ищут замену.

Туринцы уже сформировали шорт-лист специалистов, которых можно пригласить в случае отставки Аллегри. Среди них - Игорь Тудор из "Марселя", Сержиу Консейсау из "Порту" и Тиаго Мотта из "Болоньи".

У Тудора уже был опыт работы в Италии, когда возглавлял. Была информация, что Игорь решил покинуть "Марсель". У Консейсау нет опыта работы в Серии А. Он с лета 2017 года возглавляет "Порту".

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В статье: Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри
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Источник:
Goal.com

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