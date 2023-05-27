Энрике начал переговоры с Наполи

Бывший главный тренер "Барселоны" и сборной Испании Луис Энрике начал переговоры о работе в итальянском "Наполи".

Энрике – фаворит руководства неаполитанцев на должность главного тренера в случае увольнения действующего наставника "Наполи" Лучано Спаллетти. Итальянский клуб еще не достиг соглашения с испанским специалистом, однако его отказ от работы в лондонском "Челси" открыл ему возможность поработать в Италии.

Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании после ЧМ-2022 в Катаре.