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Энрике начал переговоры с Наполи
Коуч может возглавить итальянскую команду
Фото: УЄФА Євро-2020/автор невідомий
Бывший главный тренер "Барселоны" и сборной Испании Луис Энрике начал переговоры о работе в итальянском "Наполи".
Энрике – фаворит руководства неаполитанцев на должность главного тренера в случае увольнения действующего наставника "Наполи" Лучано Спаллетти. Итальянский клуб еще не достиг соглашения с испанским специалистом, однако его отказ от работы в лондонском "Челси" открыл ему возможность поработать в Италии.
Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании после ЧМ-2022 в Катаре.
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