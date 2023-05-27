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Энрике начал переговоры с Наполи

Италия
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Коуч может возглавить итальянскую команду

Энрике начал переговоры с Наполи

Фото: УЄФА Євро-2020/автор невідомий

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Бывший главный тренер "Барселоны" и сборной Испании Луис Энрике начал переговоры о работе в итальянском "Наполи".

Энрике – фаворит руководства неаполитанцев на должность главного тренера в случае увольнения действующего наставника "Наполи" Лучано Спаллетти. Итальянский клуб еще не достиг соглашения с испанским специалистом, однако его отказ от работы в лондонском "Челси" открыл ему возможность поработать в Италии.

Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании после ЧМ-2022 в Катаре.

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В статье: Испания Луис Энрике Наполи (Неаполь)
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Источник:
Marca

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