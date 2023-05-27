Серия А. Специя позорится дома, Коваленко вновь не играл

Серия А. 37-й тур

Специя. "Альберто Пикко"

"Специя" - "Торино" 0:4

Голы: Висневски 24 (автогол), Риччи 72, Илич 76, Карамо 90+6

"Специя" уже вроде бы выбралась из ямы и настроилась на концовку сезона. Уверенно победила "Милан", добыла стратегическую ничью в Лечче. Благодаря последней опережает зону вылета и "Верону" на одно очко. Но сегодня "орлята" напомнили о совсем недавнем периоде, перед "Миланом". Когда набрали лишь три очка в восьми турах. В частности, середняку "Монце" дома проиграли безвольно. Сегодня также играли с середняком.

"Торино" сейчас в полном порядке. Вместе с отчетным матчем собрал четыре победы, три ничьи и потерпел лишь одно поражение в последних восьми. Выиграл уже четвертый гостевой подряд. Предыдущий - у той же "Вероны". То есть на борьбу против вылета прямо не повлиял. Хотя 1:0 - не 4:0. Сегодня он опозорил "Специю". Неясно, как она настроится на последний тур после такого удара.

Неясно, почему она так отвратительно настроилась на предпоследний тур. Кроме начала второго тайма, даже толком и не пыталась, не старалась что-либо сделать. Мешала сильная жара? Сопернику забить четыре она не помешала. В первом тайме "Торо" даже владел мячом 62 процента времени. По итогам матча процент почти сравнялся, но на контратаках гостям даже было удобнее.

До перерыва Миранчук издали попадал в перекладину. Также с углового Синго пробил, и мяч срикошетил от Висневски. В начале второго тайма Войвода сместился слева в центр и, не заходя в штрафную, пробил - стойка. А затем начались контратаки. Санабрия, Влашич и Риччи разыграли. Влашич затем прорвался слева и выдал Иличу. Гол престижа "Специи" отменили из-за офсайда. Санабрия и Карамо вновь разыграли.

Завтра "Верона" принимает "Эмполи" и в случае победы опустит "Специю" вместо себя в зону вылета. А в последнем туре последняя поедет к "Роме".

Виктор Коваленко не играл и в этом матче. Во втором подряд. Его наставник Леонардо Семпличи заменил двух опорников из трех в начале второго тайма, также позже выпустил нового опорника вместо игрока атаки. Бурабия, Экдаль, Бастони, Агудело, Эспозито играли, но не украинец.

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Салерно. "Стадио Ареки"

"Салернитана" - "Удинезе" 3:2

Голы: Кастанос 43, Кандрева 57, Троост-Эконг 90+5 - Зеегелаар 25, Несторовски 30

Удаление: Зеегелаар 86 (У, вторая желтая)

"Салернитана" обеспечила себе место в Серии А еще в предыдущем туре. Во многом - из-за глупостей "Вероны" и "Специи". Но и благодаря собственным усилиям. Сегодня она не проиграла в 13-ом из 14-ти последних матчей. В предыдущем не уступила "Роме", в позапрошлом переиграла "Аталанту", а теперь показала "Специи", как нужно устраивать камбеки против середняков.

Ловрич отдал Зеегелаару левее, а тот забил с острого угла. Товен забросил на Перейру, а тот оставил Несторовски. Но еще до свистка на перерыв Кастанос закрутил с 15-ти метров. После него Кандрева мощно и точно исполнил штрафной. Ответ Бету отбил вратарь хозяев Фиорильо. А Троост-Эконг забил бывшему клубу на последних секундах слета с "кросса" Самбии.

"Салернитана" прямо сейчас в 12-ти очках над зоной вылета. А "Удинезе" точно не попадет в Топ-10 в нынешнем сезоне.