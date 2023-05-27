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Владелец Лидса подписал предварительное соглашение о покупке Сампдории

Италия
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Таким образом, клуб может избежать банкротства

Владелец Лидса подписал предварительное соглашение о покупке Сампдории

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Совет директоров U.C. Sampdoria S.p.A. объявил, что сегодня ночью было подписано предварительное соглашение о покупке "Сампдории" компаниями Gestio Capital и Aser Holding, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Руководящие должности в этих компаниях занимает Андреа Радриццани, человек, который владеет контрольным пакетом акций "Лидса".

Бизнесмен выразил желание выкупить клуб после того, как Сампдория вылетела в Серию Б. Таким образом, Сампдория имеет шансы избежать банкротства и сможет стартовать в следующем сезоне в Серии Б.

Сейчас клуб из Генуи имеет серьезные финансовые проблемы. Их владелец Массимо Ферреро арестован за финансовые преступления.

Сампдория набрала 19 очков в нынешнем розыгрыше Серии А, выиграв лишь три матча. Заключительный поединок сезона команда из Генуи проведет с Наполи 4 июня.

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В статье: Сампдория (Генуя)
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Источник:
sampdoria.it

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