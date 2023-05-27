Фиалки расцвели дома. Фиорентина - Рома 2:1. Обзор матча и видео голов

"Фиорентина" принимала у себя "Рому" в рамках 37 тура Серии А. Подопечные Моуриньо потеряли шансы на попадание в ЛЧ через чемпионат. Но они еще могут выиграть Лигу Европы, что позволит им попасть в главный еврокубок.

"Рома" смогла забить на старте поединка. На 11 минуте отличился Эль-Шаарави. Но победу одержать команда не смогла. На концовке матча "Фиорентина" не только смогла сравнять счет, но и вырвала победу. На 85-й минуте отличился Йович, а счет удвоил Иконе на 88.

Благодаря победе, "фиалки" поднимаются на 9 строчку. За 37 туров команда имеет в активе 53 балла.

"Рома" занимает 6 строчку. За то же самое количество туров, они заработали 60 очков.

Серия А. 37-й тур

27 мая, Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Рома" 2:1

Голы: Йович 85, Иконе 88 - Эль-Шаарави 11