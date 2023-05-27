Серия А. Интер - Аталанта 3:2. Миланцы в Лиге Чемпионов, бергамцев там не будет

Серия А. 37-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Аталанта" 3:2

Голы: Лукаку 1, Барелла 3, Лаутаро Мартинес 77 - Пашалич 36, Онана 90+1 (автогол)



"Интер": Онана, Д'Амброзио (Дармиан 82), Ачерби, А. Бастони (Де Фрай 80), Думфриз, Брозович, Чалханоглу, Барелла (Асллани 80), Димарко (Гозенс 70), Лукаку (Джеко 80), Лаутаро Мартинес

"Аталанта": Спортьелло, Толой, Джимсити, Скальвини, Меле (Околи 86), Де Роон, Коопмейнерс, Дзаппакоста, Эдерсон (Муриэль 69), Пашалич (Лукман 61), Хойлунд

Предупреждениe: Толой 58

Главный арбитр: Даниэле Орсато

В 37-ом туре Серии А вдруг появился шанс обострить борьбу за места в зоне Лиги Чемпионов до предела. "Ювентусу" сняли десять очков. "Интер" опережал "Милан" лишь на два. В случае поражения сегодня от "Аталанты" опережал бы и ее лишь на два. "Рома" в случае победы максимально приближалась бы к "Милану". Но римляне проиграли, проиграли и бергамцы. И те, и другие в ЛЧ уже не попадут. А вот "Интер" уже там.

Первый тайм сегодня получился великолепным. С 19-ю ударами по воротам и десятью (!!!) в створ. Обычно десять в створ за матч - отличный результат, а здесь за тайм. "Интер" не хотел думать об усталости после выигранного финала Кубка Италии в среду, выставил почти тот же состав и начал максимально мощно. Впервые с 1941-го года забил в лиге два мяча к третьей минуте. Но затем постепенно исчезал.

Уже на первой минуте Лукаку принял мяч в центральном круге спиной к воротам, сбросил Лаутаро, побежал вперед, получил от него изумительный пас вразрез и обошел вратаря. ЛуЛа во всей красе. На третьей Димарко получил мяч в левой части штрафной. Два его удара отбил Спортьелло, затем мяч отскочил в правую часть штрафной, откуда Барелла слета смачно пробил под перекладину. На 15-ой минуте счет по ударам был 8:1.

Постепенно "Аталанте" все же удалось вернуться. Выравнять игру и привести к обмену ударами, затем и вовсе перехватить инициативу. Она уже прессинговала мощно, постоянно забрасывала мячи в штрафную. Хойлунда нашли там, и Онане пришлось отбивать ногами. Коопмейнерс пробил из-за ее пределов под перекладину - вновь Онана. Подача углового, заблокированные удары, рикошеты и в итоге гол Пашалича в падении.

Во втором тайме "Интер" уже пожелал сыграть в совсем иной футбол. Прежде всего - перекрыть соперника в центре поля, перехватить инициативу, держать мяч возле его штрафной. Получилось отлично, чему свидетельство, например, счет ударов по воротам с начала тайма и до начала добавленного времени - 9:0. "Аталанта" никак не могла выйти из-под этого давления. Довольствуясь лишь редкостью опасных моментов соперника.

И все же бергамцы пропустили. Не от Чалханоглу, удар издали которого вытащил из-под перекладины Спортьелло. А от Мартинеса. Лукаку вновь прикрыл корпусом и послал в отрыв Лаутаро с Брозовичем. В добавленное время, правда, разрыв в счете вновь был сокращен. Штрафной Муриэля попал в стенку и отскочил к нему, повторный удар слета попал в перекладину и отскочил от спины Онаны в ворота. Но три очка остались в Милане.

Впервые за восемь лет "Интер" победил "Аталанту" дважды в сезоне в лиге. И вновь 3:2. В целом не проигрывает ей уже в девятом матче подряд. Он в отличной голевой форме (тандем ЛуЛа вновь страшен) и отличном настроении. И обеспечил себе место в Топ-4 по итогам сезона за тур до финиша. А это очень важно для спокойной подготовки к финалу Лиги Чемпионов, как объяснил его Генеральный директор Джузеппе Маротта.

"Аталанта"? Сильная интересная команда, но ни к этому матчу, ни к борьбе за Топ-4 в целом она оказалась не готова. Перед матчем Джан Пьеро Гасперини говорил о том, насколько доволен теоретическим присутствием команды в борьбе за места в Лиге Чемпионов и обеспечиванием места в Еврокубках (в Лиге Конференций она точно будет). Слишком провинциальное лишенное высоких амбиций отношение.